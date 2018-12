Recuerdan el día que un referente íntimo dijo que Alianza Lima era "campeón moral"

La reciente derrota de Alianza Lima frente a Sporting Cristal (7 a 1 en global) en la final del Torneo Descentralizado 2018, provocó que hinchas del eterno rival, Universitario de deportes, compartieran memes y videos para bromear con el subcampeonato del cuadro íntimo.

Además de lo mencionado, difundieron las declaraciones de un exjugador blanquiazul presente en la derrota de Alianza Lima frente a Juan Aurich en la final del Torneo Descentralizado 2011.

Se trata de Henry Quinteros, conocido también como 'El pato', quien vistió la camiseta íntima en dos etapas: desde 1998 hasta mediados de 2003 y de 2008 a 2013, saliendo campeón nacional en 2001 y 2003. También jugó por Sporting Cristal entre finales de 2003 y 2006. También campeonó con el equipo del Rímac en 2005.

"Yo le prometí a mi viejo darle este título por eso dejé la vida en el campo de juego. No pude dormir, no pude conciliar el sueño pensando que de nuestras manos se nos fue el título. [...] No tuve continuidad en los últimos partidos y eso me pasó factura, pero felicito a cada uno de mis compañeros porque teniendo en la cabeza tantos problemas supieron capear el temporal y se portaron a la altura. Este es un campeón moral, un campeón de la dignidad por donde se le mire", escribió Quinteros en aquella oportunidad en su desaparecida página web personal.

En 2011, Juan Aurich derrotó (3 a 1) a Alianza Lima en la tanda de penales.