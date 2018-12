Alianza vs Cristal: la controversial frase de Cúneo tras designación de Carrillo

Sporting Cristal dio el primer paso para quedarse con el Torneo Descentralizado 2018 tras superar a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Un día después, el presidente del cuadro rimense, Federico Cúneo, analizó lo hecho en Matute y habló de Victor Hugo Carrillo, el árbitro para la segunda final.

Triunfo en Matute: "Es un día importante para nosotros pues es nuestro aniversario y la alegría que nos ha dado el equipo ayer al lograr dar el primer paso hacia el título. Es una linda coincidencia pero también tenemos que tomarlo con calma porque lamentablemente la diferencia de goles no existe y tenemos que afrontar el partido del domingo como si solo hubiera quedado 1-0", comenzó diciendo para Radio Ovación.

No existe la diferencia de goles: "Las bases del torneo se votan por mayoría y no sé cómo fue que se armó. Este campeonato nos va a dejar una enseñanza de cosas que no hay que hacer en un tema de organización".

Gol anulado a Macos López: "Hay un juez de línea, un árbitro en el campo y otro detrás del arco y fueron los únicos que no vieron que el gol era válido pero prefiero no hacer más comentarios".

Victor Huco Carrillo: "Solo espero que el partido del domingo sea correctamente arbitrado, confío en que Víctor Hugo Carrillo haga un buen arbitraje. En el mundo futbolístico dicen que es hincha de Alianza pero confío".