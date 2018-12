Presidente de Sporting Cristal arremetió contra las bases de la ADFP y Alianza Lima

Sporting Cristal jugará contra Alianza Lima, que eliminó en semifinales a FBC Melgar, la final del Torneo Descentralizado 2018. Sin embargo, el presidente ‘cervecero’, Federico Cúneo, arremetió contra la Asociación Deportiva de Fútbol Peruano (ADFP) por la organización del torneo, puesto que, para él está hecha a base de una improvisación ya que su club debió ser proclamado como campeón nacional después de ganar el Torneo de Verano y el Clausura.

El mandamás del cuadro del Rímac también se refirió al conjunto blanquiazul, tercero del acumulado, y señaló que no se explica cómo los dirigidos por Pablo Bengoechea tienen posibilidades de salir campeones sin haber ganado ninguno de los tres campeonatos del año.

“Si uno mira la tabla general del primer equipo y reserva, la distancia que tenemos sobre Alianza Lima es de 40 puntos. Si no somos campeones es porque el torneo no quiere que el elenco que ha hecho las cosas bien sea campeón. Tengo amistad con algunos dirigentes de Alianza Lima pero ellos no han ganado ningún torneo en el año, ¿cómo es que tiene la posibilidad de campeonar?", dijo Cúneo a Super Deporte.

"Pienso que el campeonato está hecho para que alguien pueda improvisar y llegar a ganarle al que ha tenido regularidad en el año, que ha sido nuestro caso. Espero que la próxima temporada esto se cambie, esa sería nuestra posición pero como normalmente estamos en minoría, seguro no se va a hacer porque la mayoría de clubes saben que la única vía por la que pueden campeonar es con este golpe de fin de año", concluyó.

Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán dos partidos de ida y vuelta. El primero será este miércoles 12 de diciembre a las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva mientras que el segundo será el domingo 16 en el Estadio Nacional. Ambos encuentros se jugarán con hinchada local.