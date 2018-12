Alianza Lima vs Melgar: gerente deportivo del Seattle Sounders presenció las 'semis' [FOTO]

El choque entre Alianza Lima y Melgar recibió la visita del Gerente Deportivo del Seattle Sounders de la Major League Soccer, Chris Henderson, que se encuentra en nuestro país con el fin de observar a nuevos jugadores que puedan militar en el elenco 'Rave Green'.

Chris Henderson ejerce un cargo importante en el equipo donde juega el atacante peruano, Raúl Ruidíaz; y este domingo visitó el recinto íntimo para visualizar a algunos futbolistas que disputan la semifinal del Torneo Descentralizado 2018.

Henderson es el Vicepresidente del Director de Fútbol y Deportes del Seattle Sounders; aparece en todas las áreas de las operaciones entorno al balompié profesional, ​​incluido el scouting y decisiones de coaching.

Pero ¿quiénes son los jugadores a seguir? según Líbero, Chris Henderson ha venido a observar al joven atacante 'blanquiazul', Kevin Quevedo y al centrocampista, Aldair Fuentes.

El ariete de Alianza Lima ha sido pieza fundamental en el equipo que dirige Pablo Bengoechea y ese protagonismo lo ha llevado a estar en la órbita de clubes en el exterior.

Asimismo, Aldair Fuentes, con sus buenas actuaciones en el Torneo Descentralizado 2018, despertó, también, el interés en diversas ligas extranjeras.

