WWE Survivor Series 2018 HOY EN VIVO vía Fox Action: cartelera y horario del evento

WWE Survivor Series 2018 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network: Raw y SmackDown se enfrentan HOY en el Staples Center de Los Ángeles. Cabe destacar que podrás seguir el minuto a minuto LIVE STREAMING de este histórico evento por larepública.pe.

¿Cuál es el horario de WWE Survivor Series 2018 en los diferentes países?

El universo de la WWE, como cada año, espera con ansias el evento Survivor Series, ya que es el acontecimiento que reúne a los mejores peleadores de Raw y SmackDown para que estos se enfrenten en diferentes luchas en busca del honor.

Todo pinta para que sea uno de los mejores shows del año y estos son los horarios en los distintos países.

Países Kickoff Evento central México 4:00 p. m. 6:00 p. m, Perú 5:00 p. m. 7:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. 7:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. 7:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. 7:00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) 5:00 p. m. 7:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. 8:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. 8:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m. 8:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. 9:00 p. m. Chile 7:00 p. m. 9:00 p. m. Argentina 7:00 p. m. 9:00 p. m. Brasil 8:00 p. m. 10:00 p. m.

¿Qué canal de TV transmitirá EN VIVO ONLINE el WWE Survivor Series 2018?

Para poder disfrutar de todos evento de la WWE, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV para verlo por Fox Action y seguir a los mejores luchadores de la industria. Asimismo, para ver EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Revisa la cartelera completa del WWE Survivor Series 2018

- Brock Lesnar (campeón Universal) vs. Daniel Bryan (campeón de WWE)

- Ronda Rousey (campeona femenina de Raw) vs. Charlotte Flair

- Seth Rollins (campeón Intercontinental) vs. Shinsuke Nakamura (campeón de los Estados Unidos)

- Equipo femenino de Raw vs. equipo femenino de SmackDown

- Equipo masculino de Raw vs. equipo masculino de SmackDown

- Buddy Murphy vs. Mustafa Ali (por el Título Crucero)

- Authors of Pain (campeones en parejas de Raw) vs. The Bar (campeones en parejas de Raw)

Kickoff: cartelera preliminar de WWE Survivor Series 2018

- Lucha Eliminatoria de Parejas Tradicional de Survivor Series