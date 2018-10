¿Flavio Maestri restó importancia al Universitario vs Sporting Cristal? [VIDEO]

Universitario y Sporting Cristal se verán las caras esta noche en el estadio Monumental en el que para muchos es un clásico del balompié nacional; sin embargo Flavio Maestri, ex seleccionado nacional, piensa de una manera totalmente distinta.

En FOX Sports Radio Perú, los panelistas estaban dialogando de lo que será el cotejo entre cremas y celestes y Flavio Maestri tomó la palabra para afirmar que el único clásico que existe es el Alianza Lima vs Universitario de Deportes.

(...) "Era más rivalidad con la U que con Alianza. Es verdad, también, que nosotros no tenemos un clásico. El clásico es la U y Alianza, nosotros (SC) a la U y Alianza hay que ganarle porque son equipos grandes igual que nosotros y era un partido especial", aseveró.

En esa misma línea se mostró José 'Chemo' Del Solar: "En los años noventa, en la década que a mí no me tocó estar en el Perú (jugaba en el extranjero), creo que esa rivalidad entre Sporting Cristal y la U creció muchísimo. A mí no me tocó vivirla. Yo hice seis años en las menores de Universitario y siempre el mensaje hacia nosotros - el equipo a vencer - era Alianza Lima", precisó el DT nacional.

El que no coincidió con sus compañeros de mesa fue el brasileño Julinho, quien manifestó que le daba lo mismo enfrentar a la U o Alianza Lima.