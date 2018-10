Serrie Mundial 2018: Hinchas de los Red Sox y de los Dodgers se unen para insultar a aficionado de los Yankees [VIDEO]

Rivales en la cancha pero unidos en las gradas. Los Red Sox se adjudicaron la Serie Mundial 2018 al derrotar a los Dogers en 5 juegos (4-1).

Los equipos oriundos de Boston y de Los Angeles pelearon palmo a palmo el título de campeón de béisbol, pero al parecer los hinchas no trasladaron la rivalidad a las graderías. Una serie de videos virales compartidos en Facebook están demostrando que ambas aficiones comparten un rival mayor y común.

El quinto juego dejó una escena curiosa, fans de los Red Sox y de los Dodgers se unieron al encontrar un aficionado de los New York Yankees en el Dodgers Stadium de Los Angeles para dejarle en claro lo que opinan de su equipo.

Todo inició cuando un grupo de hinchas de los Dodgers, más concentrados en este despistado fan que en el ya inalcanzable título, descargaron toda su energía en gritar en coro "Yankees suck" (los Yankees apestan).

La sección entera de esa parte del estadio, incluyendo aficionados de los Red Sox, se unió al coro, el cual se pudo escuchar alrededor de todo el recinto deportivo, incluso colándose en la transmisión televisiva. Eel fan de los Yankees quiso responder pero no tuvo éxito.

Los New York Yankees son el equipo más ganador de la historia de la MLB con 27 series mundiales ganadas.

“YANKEES SUCK” is all you can hear in Dodger Stadium right now pic.twitter.com/IwR0RNfJBk