Serie Mundial 2018: Donald Trump y su dura crítica a los Dodgers por el Juego 4

Los Angeles Dodgers regalaron el encuentro más largo de una Serie Mundial después de ganarle a los Boston Red Sox en más de siete horas. Sin embargo, para el Juego 4, que suponía empatar la definición de la Major League Baseball (MLB), terminó a favor de los Medias Rojas en las últimas entradas. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una fuerte crítica por el partido.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario norteamericano fue directo con el entrenador de los Dogders, Dave Roberts y una de sus decisiones en el cuarto encuentro de las Ligas Mayores de Béisbol.

“Mirando las últimas entradas de los Dodgers vs Red Sox, es increíble cómo un mánager retira del juego a un lanzador que está relajado y dominante después de casi siete entradas, Rich Hill, y hace entrar a lanzadores nerviosos que son eliminados”, indicó Donald Trump.

Durante el Juego 4 de la World Series, los Dodgers estaban arriba por 4-0. Sin embargo, Roberts pidió el cambio del pitcher de 38 años, afectando en ls últimas entradas, donde los Red Sox remontaron y ganaron por 9-6.

“Una ventaja de cuatro puntos desperdiciada, los entrenadores lo hacen siempre ¡Un gran error!”, expresó Donald Trump sobre el encuentro.

Watching the Dodgers/Red Sox final innings. It is amazing how a manager takes out a pitcher who is loose & dominating through almost 7 innings, Rich Hill of Dodgers, and brings in nervous reliever(s) who get shellacked. 4 run lead gone. Managers do it all the time, big mistake!