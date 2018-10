Dodgers vs Red Sox EN VIVO ONLINE: juego 2 por la Serie Mundial MLB 

Los Ángeles Dodgers vs los Boston Red Sox se enfrentan este miércoles (7:09 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por segunda ocasión por la Serie Mundial de la MLB. Nuevamente se jugará en Boston, donde los locales deberán aprovechar la localía para asegurar el título lo más pronto posible, ya que luego tendrán que viajar a Los Ángeles.

El equipo de Boston defendió la localía en el Juego 1 de la Serie Mundial, venciendo 8-4 los Dodgers en un duelo en el que los dos abridores, Clayton Kershaw y Chris Sale, no pudieron salir de la quinta entrada.

Para este segundo de la serie, los Dodgers mandarán como pitcher al coreano Hyun-Jin Ryu, mientras que la gente de Boston utilizará a David Price como su abridor.

