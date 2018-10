Así fue el reencuentro de Cristiano Ronaldo y Alex Ferguson en Old Trafford

Cristiano Ronaldo regresó a Old Trafford después de cinco años para ser la figura del triunfo de Juventus por 1-0 sobre Manchester United en la Champions League. El astro portugués recibió una ovación por los hinchas de la que fuera su casa durante seis temporadas donde ganó 10 títulos, anotó más de 150 goles y ganó su primer Balón de Oro.

Tras el partido, Cristiano Ronaldo se reencontró con su exentrenador Alex Ferguson en el United. El atacante de 33 años capturó el momento con una instantánea y la publicó en su red social Twitter con un emotivo mensaje hacia a el técnico inglés.

"Gran entrenador y por encima de todo un hombre maravilloso. Me trae muchos recuerdos dentro y fuera del campo. Me alegro de verte en buena forma, jefe", mencionó ‘CR7’.

El duelo supuso la segunda vuelta de Cristiano Ronaldo a Old Trafford desde su adiós en el 2009, cuando dejó a los 'Diablos Rojos' para fichar por el Real Madrid, club que le vendió este verano al Juventus a cambio de 110 millones de euros.

El primer partido de Cristiano en Old Trafford como rival se remontaba a los octavos de final de 2013, cuando el luso anotó y selló el pase del Real Madrid a los cuartos. Recordemos que el United contrató a Ronaldo en el 2003 a la edad de 18 años, procedente del Sporting Lisboa de Portugal.

Dato: Manchester United vendió a Cristiano Ronaldo al Real Madrid por un valor de 96 millones de euros.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW