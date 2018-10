El alucinante penal a lo Shaolin Soccer que se cobró en Rusia [VIDEO]

Hay algunos aficionados del fútbol que no creen que exista golazos de penal, ni siquiera cuando un jugador pica en balón al estilo ‘Panenka’. Pues ellos tendrán que empezar a pensar mejor las cosas luego de ver este alucinante penal que se marcó en Rusia, el cual ya es un viral que causó sensación en Youtube.

Norik Avdalyan, delantero del equipo sub 21 del club ruso Rubin Kazan, no tuvo mejor idea que emular a la famosa película Shaolin Soccer, y haciendo una pieruta espectacular en la que giró todo su cuerpo en el aire, dejó atónitos no solo al portero rival, sino a todo el resto de jugadores y espectadores que vieron el tanto en Youtube.

Este penal, cobrado de una manera jamás vista en la vida real, ha catapultado a la fama al joven Norik Avdalyan de tan solo 18 años, que ya es tendencia en todo el mundo por su golazo que cuenta con miles de reproducciones en Youtube, y ha generado que sea asediado por la prensa rusa, algo que no ocurr´´ia antes, pues se trataba de un jugador poco conocido en su propio país.

Jugadas como esta hacen que el fútbol sea tan hermoso e impredecible, pues aún en la jugada más simple que puede exisitir, como es patear un penal, se puede dar una sorpresa como esta, que hace que todos pongan sus ojos hacia una estrella emergente, que se atrevió a hacer lo que pocos hacen, pues de haberle salido mal, seguro todos le hubieran reprochado.