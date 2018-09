Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin: ¿qué dijo el kazajo luego de la decisión de los jueces? [VIDEO]

Gennady Golovkin perdió por primera vez en 40 peleas y tuvo que ver cómo Canelo Álvarez le arrebató los títulos mundiales de peso mediano. Aunque felicitó al mexicano señaló que él peleó mejor que su rival.

GGG no quiso hacer declaraciones sobre el cuadrilátero luego de concluir el combate, sino que abandonó el encordado y se dirigió a los vestuarios, en donde recibió ocho puntos de sutura en el párpado derecho que sufrió al final de la pelea. Luego declaró a la prensa sobre el combate.

"Felicitó al Canelo Álvarez por su victoria pues volverá a casa con el triunfo, pero en mi interior me sigo sintiendo campeón. Nunca perdí el control de la pelea y siento que yo gané. Si los jueces no dieron esa decisión ya no es mi problema", sostuvo.

Sobre la posibilidad de llegar a una trilogía el próximo año Golovkin fue muy claro con sus declaraciones.

"¿Una tercera pelea contra Canelo Álvarez? absolutamente. Es una opción y si él está listo yo igual, aunque habrá que buscar otra ciudad que no sea Las Vegas", manifestó.

Gennady Golovkin vio terminada su racha de 20 defensas exitosas como campeón de peso mediano, que lo dejan empatado con Bernard Hopkins con el mejor registro.