El provocador gesto de 'Canelo' Álvarez tras derrotar a Gennady Golovkin [FOTO]

Saúl 'Canelo' Álvarez se llevó el triunfo ante el kazajo Gennady Golovkin en el T-Mobile Arena de Las Vegas por la categoría peso mediano. Los jueces determinaron que el ganador fue el mexicano por decisión mayoritaria con puntuaciones de 115-113, 114-114 y 115-113).

Más allá de llevarse una victoria en su segundo enfrentamiento y sumar otro título mundial a su palmarés, 'Canelo' tuvo un gesto al final de la pelea que demostraba que esto iba más allá que cualquier rivalidad deportiva.

Cuando el púgil azteca era levantado en hombros por el personal de su esquina, éste se llevo el dedo índice a la boca, un mensaje directo para Golovkin quien lo había criticado duramente en la previa. Verdaderamente se puede decir, que con esta victoria, Saul 'Canelo' Álvarez le 'tapó la boca'.

Cabe recordar que Gennady Golovkin había hecho una seria acusación contra el boxeador mexicano. El kazajo afirmó que el caso de dopaje de su rival no fue porque un consumo de carne contaminada, como argumentó 'Canelo' Álvarez'.

"No me creo sus historias de la carne contaminada. Expertos determinaron que era dopaje, no carne contaminada. Esas historias no tienen sentido", declaró 'GGG'.

De esta manera, 'Canelo' silenció las críticas del ahora excampeón, sin embargo abre las puertas a una nueva controversia. ¿Estaremos viendo el inicio de un camino a un tercer combate? Solo el tiempo lo dirá.