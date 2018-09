Canelo Alvarez vs Golovkin 2 TRANSMISIÓN EN VIVO: mira la esperada revancha desde Las Vegas

Llegó la hora de la verdad. Un año después de su espectacular combate Saúl Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin se enfrentan este sábado (10:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) en el T-Mobile Arena por el título unificado peso mediano de la AMB y CMB.

Tweets by ESPNBoxeo

Información previa

La revancha, prevista inicialmente para el 5 de mayo, tuvo que suspenderse por dos controles positivos del mexicano en un test antidopaje ocurrido en marzo pasado. Canelo culpó entonces de los resultados a la ingesta de carne contaminada en su país.

Gennady Golovkin cuestionó que Canelo Álvarez recibiera solo seis meses de suspensión. El mexicano aseguró que su rival está poniendo excusas para "lo que se le viene el sábado que es una derrota para ellos".

Todos los boletos puestos a la venta fueron vendidos. Habrá un lleno total en el T-Mobile Arena de Las Vegas. En la ceremonia de pesaje ambos pugilistas casi se van a las manos en el último careo antes de la gran velada.

La polémica de la primera pelea

El primer combate tuvo una gran controversia porque una de las tarjetas de los jueces fue totalmente desproporcionada de las otras dos. Adelaide Byrd le dio únicamente los rounds 4 y 7 a Golovkin, decretando un 118-110 para Canelo, mientras que Dave Moretti dio 113-115 Golovkin y Don Trella vio empate en 114. Esto causó el enojo en el equipo del kazajo, quien calificó de 'irregular' esta situación.

Este es el récord de Canelo Álvarez en el boxeo

El peleador mexicano lleva 52 peleas en su carrera donde ha ganado 49 veces. Ganó por nocaut unas 34 ocasiones y solo ha perdido en una ocasión: por decisión unánime ante Floyd Mayweather en 2013. 'Canelo' tiene dos empates: ante Jorge Suárez en el lejano 2007 y ante su rival Gennady Golovkin el año pasado.

Así llega Gennady Golovkin para esta pelea

El peleador de Kazajistán, medallista olímpico en Atenas 2004, tiene 38 peleas en su carrera y nunca ha perdido. Ha ganado en 37 ocasiones (33 de ellas por K.O) aunque tiene un empate: ante el 'Canelo' Álvarez.

Horarios para ver el Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE por los títulos medianos CMB y AMB

País Preliminares Canelo vs Golovkin

México 7:00 pm 9:00 p.m.

Honduras 7:00 pm 9:00 p.m.

Guatemala 7:00 pm 9:00 p.m.

El Salvador 7:00 pm 9:00 p.m.

Nicaragua 7:00 pm 9:00 p.m.

Ecuador 8:00 pm 10:00 p.m.

Perú 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Panamá 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m. 11:00 p.m.

Puerto Rico 9:00 p.m. 11:00 pm

Venezuela 9:00 pm 11:00 pm

Argentina 10:00 pm 00:00 am

Brasil 10:00 pm 00:00 am

Chile 10:00 pm 00:00 am

Canales para ver el Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE por los títulos medianos CMB y AMB

Space TV

518 DirecTV

128 Movistar

130 Claro TV

TV Azteca Deportes

HBO

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin?

No se pierda todas las incidencias de la gran pelea entre Saúl Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin por LaRepublica.pe. Tras finalizar el combate podrá ver el resumen de este combate en Las Vegas.