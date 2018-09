Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin 2 TRANSMISIÓN EN VIVO: por los títulos medianos CMB y AMB

Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin pelean en el El T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía Space y TV Azteca) por los títulos del peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial (CMB).

GGG se presenta por la prensa especializada como favorito en el combate y el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez como la sorpresa. En la primera pelea que ambos tuvieron en setiembre pasado los jueces definieron el encuentro como un empate, algo que generó la molestia de Golovkin.

En marzo Saúl 'Canelo' Álvarez dio positivo en un test antidopaje donde demostró, en dos ocasiones, que el mexicano de 28 años tenía clembuterol en su organismo. Solo recibió seis meses de sanción, algo que Gennady Golovkin cuestionó.

Ya quedó 159.4 Lbs 🔥 Listo para regresar al ring. ¡ Hechos más que palabras !

#thisiswar#caneloggg2#15deseptiembre🇲🇽 pic.twitter.com/zaYF0h5WNx — Canelo Alvarez (@Canelo) 15 de septiembre de 2018

Golovkin fue directo en señalar que el caso de dopaje de su rival no fue porque un consumo de carne contaminada, como argumentó 'Canelo' Álvarez'.

El pugilista mexicano aseguró que el kazajo está poniendo excusas para "lo que se le viene el sábado que es una derrota para ellos".

La pelea tan esperada entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin será en el T-Mobile Arena de Las Vegas con capacidad para 20 mil personas, pero tendrá un número mayor debido a la presencia de asistentes cerca al ring.

GGG igualó en mayo las 20 defensas de sus títulos de la leyenda Bernard Hopkins y presenta un récord inmaculado de 38 victorias, 34 de ellas por KO, un único empate y ninguna derrota.

🇲🇽🔥🇰🇿 ¡Esto va a explotar! Canelo Álvarez (159.4) y Gennady Golovkin (159.6 lbs) vencen la báscula y están listos para su esperada pelea. Sábado, llega ya. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/MlPxz02ArN — Fighters Magazine (@FightersMagz) 14 de septiembre de 2018

'Canelo' tiene un balance de 49 triunfos (34 por KO), dos empates y una única derrota, frente al estadounidense Floyd Mayweather.

Horarios para ver el Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE

País Preliminares Canelo vs Golovkin

México 7:00 pm 9:00 p.m.

Honduras 7:00 pm 9:00 p.m.

Guatemala 7:00 pm 9:00 p.m.

El Salvador 7:00 pm 9:00 p.m.

Nicaragua 7:00 pm 9:00 p.m.

Ecuador 8:00 pm 10:00 p.m.

Perú 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Panamá 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m. 11:00 p.m.

Puerto Rico 9:00 p.m. 11:00 pm

Venezuela 9:00 pm 11:00 pm

Argentina 10:00 pm 00:00 am

Brasil 10:00 pm 00:00 am

Chile 10:00 pm 00:00 am

Canales para ver el Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE

Space TV

518 DirecTV

128 Movistar

130 Claro TV

TV Azteca Deportes

HBO (por el servicio Pay Per View)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin?

