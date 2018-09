Del Potro vs Djokovic: ¿cómo y dónde ver la final del US Open 2018? | EN VIVO

Tenis del bueno. Juan Martín del Potro vs. Novak Djokovic se enfrentan hoy (3:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por el título del US Open 2018, último Grand Slam del año. El partido se juega en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, y puedes verlo por las pantallas de ESPN y Eurosport; asimismo seguir las incidencias por larepublica.pe.

US OPEN 2018 1er Set 2do Set 3er Set 4to Set 5to Set Del Potro 3 - - - - Djokovic 4 - - - -

Nueve años después, Juan Martín del Potro alcanzó la final del Abierto de Estados Unidos, un logro que, asegura, ni siquiera había soñado tras pasar años lastrado por las lesiones.

You are watching @delpotrojuan practice before the Men’s Final at the 2018 #USOpen https://t.co/FLsTNqMlcy — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2018

El ‘tandilense’ accedió a la finalísima luego que el tenista español y número uno del ATP, Rafael Nadal, sufriera una lesión muscular en pleno encuentro por las semifinales del US Open, lo que lo obligó a abandonar el encuentro correspondiente al abierto de los Estados Unidos.

The Tower of Tandil has his eyes set on another #USOpen trophy... Take a look at the best images from @delpotrojuan's Open journey.



Photos: https://t.co/ndmBS8Oes1 pic.twitter.com/XQX22Mh33U — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2018

Cabe destacar que, ‘Delpo’ quiere repetir lo hecho en el 2009, donde se llevó el galardón luego de ganarle al siempre favorito, Roger Federer. “Será un partido difícil porque somos buenos amigos”, atinó en la previa el argentino.

Por su parte, el tenista serbio, Novak Djokovic, según las estadísticas, tiene la mayor de las preferencias para levantar el trofeo. Asimismo, el europeo juega con el aliciente de poder igualar al mítico, Pete Sampras, si llega adjudicarse con el título.

Juan Martín del Potro y Novak Djokovic se han enfrentado en 18 oportunidades, ganando 4 el ‘tandilense’, mientras que el serbio salió airoso en 14 games.

Horarios del Juan Martín del Potro vs. Novak Djokovic EN VIVO ONLINE por la final del US Open 2018

Costa Rica: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

ESPN

Eurosport

