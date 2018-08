España vs Estados Unidos TRANSMISIÓN EN VIVO: partidazo por el Mundial femenino sub 20

España se mide ante su similar de Estados Unidos en el último encuentro del grupo C este lunes (6:30 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por el Mundial femenino sub 20 que se realiza en Francia. Transmite DirecTV.

El equipo español es líder del grupo con seis puntos y está casi dentro de los cuartos de final del torneo, pero necesita al menos un empate ante las estadounidenses para sellar su clasificación.

España vive un momento grandioso en el fútbol femenino pues este año han ganado la Eurocopa sub 17 y sub 19, por lo que el objetivo es ganar el título también en el Mundial sub 20. Sin embargo, el entrenador español Pedro López señaló que este partido es una final.

“Estamos ante un final frente a Estados Unidos. Pocos países están por encima de esta selección en fútbol femenino. Ellas se juegan todo, como nosotros, y vamos a intentar preparar bien el partido como si de una final se tratara”, destacó el entrenador.

La selección de Estados Unidos ha ganado tres veces el torneo (en 2002, 2008 y 2012) y esta vez están con la obligación también de ganar sino quieren quedarse en primera fase. Apenas tienen tres puntos.

Las norteamericanas vienen de perder 1-0 ante Japón en su debut en el torneo para luego recuperarse con una goleada de 6-0 ante Paraguay.

Alineaciones probables del España vs Estados Unidos:

España: Cata Coll; Lucía Rodríguez, Berta Pujadas, Laia Alexandri, Carmen Menayo; Damaris Egurrola, Maite Oroz, Patri Guijarro; Eva Navarro o Candela Andújar, Aitana Bonmatí

y Lucía García.

Seleccionador: Pedro López

Estados Unidos: Ivory; Pickett, Hiatt, Girma, McKeown; Villacorta, Howell, Demelo; Gilroy, Smith y Ashley S.

Seleccionadora: Jitka Klimkova

Horarios del España vs Estados Unidos

México - 6:30 a.m.

Costa Rica - 5:30 a.m.

Perú - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

Panamá - 6:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 7:30 a.m.

Bolivia - 7:30 a.m.

Chile - 7:30 a.m.

Paraguay - 7:30 a.m.

Venezuela - 7:30 a.m.

Argentina - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el España vs Estados Unidos?

Si quieres seguir en Internet el España vs Estados Unidos, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.