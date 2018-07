Rami sobre lesión de Cavani: “Desgracia de unos es la felicidad de otros”

A solo dos días del primer encuentro por la etapa de cuartos de final del Mundial Rusia 2018, el delantero Edison Cavani no es fijo en el choque que la selección uruguaya sostendrá con Francia.

‘El Matador’ se tuvo que retirar del campo en el partido anterior frente a Portugal, donde anotó dos goles, por una lesión en el apierna izquierda. Días después la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) indicó en su cuenta de Twitter el lunes que se trata de “lesión edematosa en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda, sin rotura de fibras musculares”.

Por el lado de los franceses, por lo menos hasta el momento, no se ha hecho manifiesto alguna baja y todo hace parecer que llegaran con todo el día viernes. En una conferencia de ayer, el defensa central del cuadro ‘galo’ Adil Rami fue consultado sobre la lesión de Cavani y sin remordimientos respondió “que no está mal” y que da por sentado que el atacante ‘charrúa’ no llegará en óptimas condiciones.

"La desgracia de unos es la felicidad de otros. No está mal que se haya lesionado. Incluso yo he tenido una lesión en el gemelo. Si juega, habrá superado la ciencia. Tienen que dejar de hacernos creer que va a jugar", indicó el defensa que actúa en el Olímpico de Marsella de la liga francesa.

Si bien la AUF ha dicho que Cavani es aún está en proceso de rehabilitación y no se puede asegurar si arrancará ante los ‘Bleus’, parecen que en el equipo dan por sentado que la recuperación en tan pocos días es lejana.

“Es una lesión de hace pocos días y es difícil la recuperación. Las ganas y la actitud la van a tener, pero no depende mucho de él”, explicó Luis Suárez el día de ayer.