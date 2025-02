¿Qué significa 'pookie'? Conoce el sentido de este y otros términos del slang estadounidense

En el vasto universo del slang estadounidense, cada palabra tiene una definición dentro del inglés que revela un sinfín de significados relacionados con la cultura. Entre estas se encuentra el vocablo 'pookie', cuya popularidad ha suscitado curiosidad sobre el sentido que posee. En la siguiente nota, te explicamos qué significa este término del argot de Estados Unidos y exploraremos otros que dan vida al lenguaje cotidiano, o que son parte de la cultura local del país norteamericano.

¿Qué significa 'pookie'?

La expresión 'pookie' que se ha vuelto viral en las últimas semanas a través de TikTok. Este es un término de cariño para alguien o algo que te importa profundamente en tu vida. La palabra puede funcionar como un apodo para tu amante o pareja, o podría ser para tu hija, hijo o mascota.

Además, existe la variación del 'pookie bear', la cual se utiliza en los círculos fannish de TikTok para describir con amor a sus personajes favoritos: ya sean de animes u otras series, priorizando más al sexo masculino que al femenino.

Por otro lado, este término también se emplea un aspecto totalmente diferente, puesto que 'pookie' también es el nombre con el que se conoce o se hace referencia a la pipa de crack con la que los adictos consumen su droga.

¿Qué otras jergas hay en Estados Unidos?

Dentro de Estados Unidos existe una infinidad de jergas, conocidas como slangs. Estas pueden variar y aumentar dependiendo del estado o ciudad, pero algunos populares en todos lados son:

Chill: relajarse.

Cringe: situación que genera mucha vergüenza.

Nuts: se traduce como nuez, pero hace referencia a una persona 'loca'.

Dope: algo genial.

Flex: presumir.

Bae: manera de referirse a un amigo, pareja o alguien de extrema confianza. Forma corta de decir baby.

No big deal: no hay problema.

I’m beat: estoy cansado.

¿Qué es un slang en Estados Unidos?

Cuando hablamos de slang, nos referimos a los modismos, coloquialismos y jergas que se utilizan al hablar o escribir en un idioma. Es, sin duda, uno de los aspectos más desafiantes al aprender una nueva lengua, ya que varía en cada región.

¿Qué significa 'hedgehog' en el slang de Estados unidos?

Esta palabra hace referencia a un hombre considerado como alguien que ve las cosas en términos de un punto de vista o filosofía único y global.

¿Qué significa la expresión 'cold shoulder'?

La expresión 'to give somebody the cold shoulder' textualmente significa lo siguiente: darle a alguien en hombro frío.

Sin embargo, esta frase hace referencia a darle la espalda a alguien, o en términos simples, ignorarlo.

Esto es conocido como un modismo, es decir, un tipo de frase que no quiere decir necesariamente lo que se lee textualmente. Otro ejemplo de esto puede ser 'that is a piece of cake', que se traduce como 'eso es un pedazo de torta', pero refiere a que algo es muy fácil de hacer o conseguir.