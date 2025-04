Green Card para inmigrantes en California: USCIS rechaza miles de solicitudes por estos cinco errores comunes

Tramitar la residencia permanente o Green Card es un paso fundamental para muchos inmigrantes que desean establecerse en Estados Unidos. Sin embargo, un pequeño error puede arruinar todo el proceso.

Cada año, miles de solicitudes son rechazadas debido a errores que podrían haberse evitado con mayor atención. Desde formularios incompletos hasta errores en el pago, algunos de estos fallos son tan simples que resultan casi infantiles.

¿Cuáles son los cinco errores más comunes que te costarían la Green Card?

Estos son los cinco errores más comunes y básicos que pueden costarte tu residencia permanente en Estados Unidos.

No verificar si cumples con los requisitos

Antes de enviar tu solicitud, asegúrate de cumplir con todos los requisitos para la categoría bajo la cual estás aplicando. Muchas personas pierden tiempo y dinero presentando su solicitud sin ser elegibles, lo que inevitablemente lleva al rechazo. Revisa cuidadosamente las condiciones establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y, si tienes dudas, consulta con un experto en inmigración.

Errores en los formularios de USCIS

Un campo vacío o un dato incorrecto puede significar el rechazo de tu solicitud. Asegúrate de completar cada sección del formulario con atención, utilizando información veraz y actualizada. Además, verifica que estés utilizando la versión más reciente de los documentos, ya que USCIS actualiza sus formularios con regularidad.

Olvidar documentos importantes

No solo debes llenar los formularios, sino también adjuntar todos los documentos que respalden tu solicitud. Muchas solicitudes son rechazadas porque el solicitante olvidó incluir una copia de su pasaporte, certificado de nacimiento, prueba de empleo u otros documentos esenciales. Antes de enviar tu solicitud, revisa varias veces la lista de requisitos y organiza toda la documentación necesaria.

Mentir u ocultar información de tu historial legal

Si alguna vez has tenido problemas con la ley, es mejor declararlo desde el inicio. No revelar antecedentes penales, arrestos o condenas puede traer consecuencias graves, incluyendo la negación de la solicitud o incluso la deportación. USCIS realiza verificaciones exhaustivas, por lo que es mejor ser honesto y, si es necesario, presentar pruebas que demuestren que tu situación no afecta tu elegibilidad.

No aplicar dentro de los plazos y fechas límite

USCIS tiene reglas estrictas sobre fechas de presentación, tiempos de respuesta y solicitud de evidencia adicional. Si no envías la información dentro del plazo establecido, tu solicitud puede ser rechazada sin posibilidad de apelación. Mantente atento a tu correo y responde rápidamente a cualquier comunicación. Un simple recordatorio en tu calendario puede ser la diferencia entre obtener o perder tu Green Card.