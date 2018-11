RAE publica su primer Libro de estilo

La Real Academia de la Lengua, según EFE, presentó ayer su Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, editado por Espasa. Es un texto pensado para los escritores digitales en el que se abarcan desde las cuestiones gramaticales de género al uso de los emoticones.

Un libro "enormemente útil" para el público en general, "no académico" como la gramática, la ortografía o el diccionario de la RAE sino un texto que reúne "píldoras de cuestiones gramaticales y ortográficas", señaló el coordinador de la obra y director honorario de la Academia, Víctor García de la Concha.Un texto que, aseguró García de la Concha, no tiene que ver con los que rigen en las redacciones de diferentes medios de comunicación sino que se trata de servir "a la mejor forma de escribir y hablar" en los países hispanohablantes, abordando nuevos espacios como la ortotipografía, es decir, la ortografía de la escritura no manual.

Este libro de estilo, insistió el director honorario de la RAE, quiere responder a las dudas más frecuentas que se ponen de manifiesto en las más de 60 millones de consultas que recibe la Academia cada mes sobre el uso de una lengua que hablan más de 500 millones de personas. Y para que estas personas puedan hablar y escribir "como un libro abierto y como los ángeles digitales" se ha realizado esta obra, señaló su coordinador, que explicó que se trata de señalar las normas que garanticen la comunicación.

Porque "todos somos comunicadores", recalcó el académico, que destacó la necesidad de que la escritura digital respete las normas lingüísticas: "hay que escribir con fidelidad a la ortografía y a la gramática".

Por eso, el libro se ocupa fundamentalmente de las dudas y variaciones que se han producido en la gramática en los últimos años, seleccionando en cada uno de los campos los puntos que plantean dudas frecuentes.