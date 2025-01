Tiktoker Cañita revela que sufrió parálisis en la mitad del rostro: "Creo que fue por estrés"

El popular tiktoker Alexis José Camañaupa, más conocido como Cãnita, conmovió a su comunidad al revelar en una reciente transmisión en vivo que sufrió una parálisis que afectó la mitad de su rostro. Este problema, según él mismo relató, fue causado por el estrés y los conflictos que experimentó a finales del año pasado.

Conocido por ser uno de los creadores de contenido más destacados del Perú, Cãnita acumula millones de seguidores y ha logrado importantes ingresos gracias a TikTok. Sin embargo, los problemas personales y profesionales impactaron su rutina y su salud, llevándolo a replantear su vida. Ahora, el influencer está enfocado en su recuperación y en construir una nueva comunidad libre de odios.

Cañita revela la causa de su parálisis en la mitad del rostro

Durante su transmisión en vivo, el tiktoker originario de Manchay confesó que su parálisis fue el resultado de un estrés extremo acumulado en diciembre de 2024. “Creo que fue por mucho estrés, muchos problemas, muchas polémicas. A veces contener todo, algún día tarde o temprano explota”, explicó. Además, mencionó que su mente y corazón no soportaron la carga emocional, lo que terminó afectando su salud física.

Cãnita también detalló cómo esta condición ha impactado su rutina diaria. “Dejé de ir al gimnasio, dejé de ir al boxeo, dejé de hacer muchas cosas porque era muy difícil para mí este proceso”, compartió con sus seguidores. El influencer reconoció que el último mes del año fue especialmente complicado debido a la acumulación de problemas relacionados con eventos y polémicas.

Tiktoker Cañita asegura que se encuentra en proceso de recuperación

A pesar de las dificultades, Cãnita afirmó que está avanzando en su recuperación. “Me estoy recuperando poco a poco, estoy llevando terapias y organizando mejor mi vida personal”, aseguró, mostrando un enfoque positivo hacia el futuro. Aunque su condición le ha planteado retos, el influencer manifestó estar comprometido con su bienestar.

Cãnita también aseguró que actualmente utiliza una nueva cuenta para realizar transmisiones, ya que su cuenta anterior fue reportada y desactivada. Sin embargo, señaló sentirse feliz por la oportunidad de formar una nueva comunidad: “Estoy con gente nueva, con gente que me quiere, y eso me hace muy feliz. Quiero iniciar una familia de cero, fuera de toxicidades, ya no más peleas”, expresó.