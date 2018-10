Rinden homenaje a Roberto Bolaño

Barcelona.EFE. La vida y poliédrica obra de Roberto Bolaño serán evocadas el 3 y 4 de octubre en un jornadas que se celebrarán en Barcelona (noreste) para rendir homenaje al escritor, en que participarán amigos del poeta y especialistas.

Su amigo barcelonés A.G. Porta, que coescribió a cuatro manos la primera novela de Bolaño, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, pronunciará la conferencia inaugural para "hablar de la escritura a cuatro manos y toda la historia que hay detrás de ese primer libro y del cuento Diario de bar, explicó hoy en la presentación.

Porta dijo que "escribir a cuatro manos fue un virus" que le inoculó Bolaño y aunque sólo se publicaron dos, había más proyectos, por ejemplo pensaron en escribir "una obra sobre la División Azul y una enciclopedia Abreviada de la literatura nazi en América".

Aunque sea una conferencia, como dice el título, al estilo de manual de uso para escribir a cuatro manos, "a la vez será un retrato de una época, porque es una manera de hacer, de dos que comienzan y que se inventan disparates".

El primer día también intervendrá Bruno Muntané, con quien Bolaño (Santiago de Chile 1953 - Blanes 2003) escribió en 1975 su primer poemario, "Gorriones cogiendo altura".

En la última jornada, Valerie Miles, comisaria de la exposición "Archivo Bolaño" en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, dará a conocer "la parte del Bolaño visual", que fue, asegura, "uno de los descubrimientos" cuando trabajó en su archivo para preparar la exposición.

"Yo no puedo hablar de Bolaño como persona, porque no lo conocí personalmente ni fui su amigo, pero sí puedo hablar del Bolaño en la intimidad de su estudio, porque en sus cuadernos se pueden ver algunas de las cosas estructurales, sus influencias", comentó Miles.

Según la estudiosa y editora, en su archivo se puede ver cómo organizaba Bolaño su tiempo productivo entre Barcelona, Gerona y Blanes: "comienza escribiendo a mano, luego a máquina de escribir manual, posteriormente en una eléctrica y finalmente en un ordenador".

A su juicio, "se nota una primera diferencia: sus novelas son más largas", pero de los cuadernos también se puede constatar "de dónde salen los inéditos y se publican ahora tantos después de su muerte porque estuvo veinte años sin publicar".

Miles pone en entredicho la idea de que Bolaño escribía automáticamente. "Al contrario, lo hacía con esmero y mucho cuidado, y muchas veces partía de periódicos, luego escribía a mano, lo pasaba a limpio, luego a máquina y sobre este texto, corregía".

La editora revelará que Bolaño conversaba con las artes en general: "dibujaba y garabateaba en sus cuadernos, lo que demuestra que era una persona que pensaba lo abstracto espacialmente" y, en algunas ocasiones, utilizaba cuadros, como cuando recurrió al cuadro flamenco "Joven con un halcón" cuando escribió "Nocturno de Chile".

Para completar la imagen del Bolaño escritor las jornadas, organizadas por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña (ACEC) acabarán con una sesión poética en la que se recuperaran algunos de sus poemas.

El presidente de la ACEC, David Castillo, subrayó que tanto estas jornadas como las que se dedicarán el 29 y 30 de octubre a Manuel Vázquez Montalbán poético son "una manera de mantener vivos a escritores desaparecidos".