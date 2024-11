El reconocido actor surcoreano Hwang In Youp, famoso por su papel en la exitosa serie 'True Beauty', visitará Lima por primera vez en 2025, como parte de su gira mundial 'In Love'. Este evento, que se celebrará el 21 de marzo de 2025 en el Arena 1 de la Costa Verde, es una oportunidad única para los fanáticos peruanos de conocer a su ídolo en persona. Además, Hwang In Yeop llevará su tour por varias ciudades de Latinoamérica, como Sao Paulo, Santiago y Monterrey, brindando una experiencia exclusiva a sus seguidores.

Las entradas para el fan meeting ya están disponibles desde el 15 de noviembre a través de Joinnus, con precios que varían según la zona y los beneficios que ofrece cada tipo de entrada. A continuación, te detallamos las zonas y los precios de los boletos para que puedas elegir la mejor opción y disfrutar de una experiencia inolvidable con el actor.

¿Cuáles son las zonas y precios de las entradas para el fan meeting de Hwang In Youp?

Las entradas para el fan meeting de Hwang In Youp en Lima están divididas en varias zonas, cada una con un precio distinto. Los fanáticos podrán elegir entre:

Súper Golden : S/ 849

: S/ 849 Golden : S/ 749

: S/ 749 Súper VIP : S/ 499

: S/ 499 VIP : S/ 299

: S/ 299 General: S/ 199

Cada zona tiene un precio que varía dependiendo de la cercanía al escenario y los beneficios exclusivos que incluyen. Foto: Difusión

¿Qué beneficios tiene cada zona del fan meeting de Hwang In Youp?

Las entradas de las zonas más exclusivas, como Súper Golden y Golden, ofrecen beneficios únicos que hacen de este evento una experiencia especial para los asistentes. Los poseedores de estas entradas podrán disfrutar de actividades como el Hi Touch, donde podrán saludar a Hwang In Youp en persona, una Photo Group para tomarse una foto grupal con el actor, y una Goodbye Session, un emotivo momento de despedida. Además, recibirán photocards exclusivas como recuerdo de este encuentro. Las zonas Súper VIP y VIP también ofrecen acceso a momentos especiales, aunque con menos beneficios que las zonas más exclusivas. Los fanáticos que adquieran entradas Generales podrán disfrutar del evento, pero no tendrán acceso a los beneficios adicionales mencionados.

Beneficios del fan meeting de Hwang In Yeop. Foto: Difusión

¿Quién es Hwang In Youp?

Hwang In Youp comenzó su carrera como modelo y, en los últimos años, se ha consolidado como una estrella internacional gracias a su interpretación de Han Seo Joon en ‘True Beauty’, donde dio vida a un personaje de apariencia ruda pero de gran corazón, ganándose la admiración de audiencias en diferentes países por su talento y carisma en pantalla.

Hwang In Yeop participó en el drama 'Belleza verdadera'. Foto: tvN

Desde entonces, el actor ha protagonizado otros éxitos como ‘The Sound of Magic’, ‘Why Oh Soo Jae’ y la reciente serie ‘A Prefabricated Family’, que ha continuado impulsando su popularidad en mercados internacionales. También ha trabajado en dos cortometrajes, ‘BookWorm’ y ‘Swimming Bird’, y ha destacado en el mundo del modelaje, donde ha recibido elogios.