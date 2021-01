2020 KBS Drama Awards: Nana responde a críticas por su discurso en evento

Tras su paso por los 2020 KBS Drama Awards, Nana se llevó a casa el premio a la excelencia por su trabajo en Memorials, pero también obtuvo la mirada negativa de los internautas por su discurso de aceptación.

La premiación anual a lo mejor del canal coreano KBS fue celebrada la noche del 31 de diciembre KST, como gran cierre de fin de temporada. Miles de fans de todo el mundo pudieron disfrutarla gracias a la trasmisión en vivo en YouTube.

En la gala, el veterano actor Chun Ho Jin alzó el Daesang (premio mayor) por su interpretación de Song Young Dal en Once again, melodrama familiar de 100 episodios emitidos desde marzo hasta setiembre.

“Cuando comenzamos el proyecto, les dije a mis juniors: ‘Hagamos nuestro mejor esfuerzo para divertirnos mucho con este drama. Demos incluso un poco de esperanza a las personas que están pasando por momentos difíciles ‘. Si me atrevo a pensarlo, parece que logramos ese objetivo. Estoy muy feliz”, compartió cuando subió al escenario a recibir el honor que dedicó a su padre, quien falleció antes del final de la emisión de la serie.

El Daesang de los 2020 KBS Dramas lo obtuvo el veterano Chun Ho Jin. Foto: KBS

Por su trabajo protagónico en el romance del sonado K-drama Memorials, Nana se elevó en la categoría compartida Premio a la excelencia - Miniserie. Sin embargo, fue criticada negativamente por los internautas por el tiempo que tomó durante su discurso.

Como se mostrará en el siguiente video, la también última miembro del grupo K-pop After School acaparó más de cinco minutos, mientras fueron breves las palabras de la veterana Cho Yeo Jeong, figura de Parasite y ahora también condecorada por el drama en emisión Cheat on me, if you can.

Conforme a las apreciaciones, el hecho no suscitaría mayor problema si el tiempo en escena no hubiese estado repartido entre las actrices, ambas ganadoras femeninas de la categoría Premio a la excelencia - Miniserie.

Respecto a este punto, uno de los MC llegó a interrumpir las palabras de Nana lanzando la frase a modo de broma: “Tu jefe (en referencia a Memorials) está parado justo detrás de ti, así que debo decirte que debes terminar tu discurso ahora“.

Ante la valoraciones negativas de los netizens, la famosa coreana de 29 años tomó su cuenta personal de Instagram para defenderse. Esta es la traducción completa del pronunciamiento vertido en su más reciente post, que acompañó con una nueva foto de su triunfo en los 2020 KBS Drama Awards.

“Nunca se sabe cuándo recibirá este precioso premio. Solo quería expresar mi más sincera gratitud sin dejar a nadie fuera. ¿Dar un discurso de una manera sencilla y fría es algo que alguien quiere? No soy tan buena con las palabras. Este hermoso día, mientras recibo este gran premio, no puedo creer que tenga que estudiar las señales de otras personas al expresar gratitud. Se siente extraño. Espero que haya más personas que puedan felicitar a los demás por un evento feliz”.

Im Jin Ah (Nana) respondió a las críticas tras su paso por los KBS Drama Awards. Foto: captura jin_a_nana / Instagram

Reacción de los K-netizens

Las palabras de la celebridad, cuyo verdadero nombre es Im Jin Ah, no fueron del total agrado de los K-netizens que esperaban una respuesta.

”Te felicitamos y entendemos perfectamente cómo estás agradecida, pero es solo que fuiste un poco desconsiderada con los otros actores”, “Imagine que eres un sunbae y debes compartir el mismo premio con algún otro novato, y ves que el hoobae toma mucho tiempo estupendo con su discurso y el suyo tiene que ser interrumpido. Entonces, ¿de quién es la culpa?”, “Incluso los MC te dieron una señal indirectamente. Se esforzaban mucho en llamar tu atención, porque temían que los otros actores detrás de ti no tuvieran tiempo suficiente para su discurso“, y “Tu sunbae de toda la vida, Cho Yeo Jeong, no pudo decir mucho por ti”, fueron algunas valoraciones recogidas por el portal Allkpop.

Nana compartió en redes sociales numerosas tomas tras su triunfo en 2020 KBS Drama Awards. Foto: jin_a_nana / Instagram

