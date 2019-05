Spider-Man: Far from Home: Kiernan Shipka y Mitchell Hope actuarían en el filme

Spider-Man: Far from Home se estrenará dentro de poco en nuestro país. Las noticias de la última película de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no se acaban.

Con la llegada del multiverso confirmada, la nueva noticia recae en nuevos personajes para la película, conocidos por los fanáticos de los cómics de Marvel.

Según informaron distintos portales web, la escena post-créditos involucraría a Gwen Stacy y Harry Osborn. Estos papeles serían interpretados por la actriz Kiernan Shipka (El mundo oculto de Sabrina) y Mitchell Hope (Descendientes).

Los seguidores del UCM se encuentran contentos, ya que ambos actores tienen aspectos similares a los vistos en el cómic. Sobre todo Kiernan Shipka.

Además, con las puertas del multiverso abiertas se han empezado a tejer nuevas teorías. Una de ellas involucra a Gwen Stacy, quién dejaría de ser la damisela en peligro para tomar el rol de Spider-Gwen.

Sinopsis de Spider-Man: Far from Home

“Nuestro amigable vecino superhéroe decide unirse a sus mejores amigos, Ned, MJ y el resto de la pandilla en unas vacaciones europeas”, añade. “Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás las acciones heroicas durante unas semanas se desecha rápidamente cuando acepta a regañadientes ayudar a Nick Fury a descubrir el misterio de varios ataques de criaturas elementales que están causando estragos en todo el continente”.

Fecha de estreno de Spider-Man: Far from Home

- Perú: 5 de julio de 2019

- Estados Unidos: 4 de julio de 2019

- España: 5 de julio de 2019

- México: 5 de julio de 2019

- Argentina: 4 de julio de 2019

- Colombia: 4 de julio de 2019

Tráiler de Spider-Man: Far from Home

¿Cómo se llama el primer amor de Peter Parker?

Aunque Betty Brant fuera la primera relación de Peter, Gwen Stacy fue su primer amor verdadero. La pareja se conoció cuando ambos eran estudiantes en la Universidad Empire State, donde también estudiaban Harry Osborn y Flash Thompson.