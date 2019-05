Star Trek: Quentin Tarantino tiene listo el guion con clasificación R

Quentin Tarantino no para. Después de terminar de filmar 'Érase una vez en Hollywood' (Once Upon a Time in Hollywood) el director continúa trabajando.

En una entrevista para el portal web Slash Film, Tarantino confirmó que ya tiene escrito el guion de Star Trek. A pesar que la película aún no está confirmada, el director indicó que "existe una gran posibilidad" que ocurra, ya que ha conversado con algunas personas que pueden ayudarle a plasmar su historia en el cine.

Además, dio a entender que luego del estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood', empezará a moverse para comenzar al filmar su nuevo proyecto cinematográfico.

Como es habitual con el cine de Quentin Tarantino, si se llega a materializar la película, esta no será apta para todo el público y contará con una clasificación R.

Según rumores, se dice que personas cercanas a Tarantino han tenido la suerte de leer el libreto y lo califican como "el mejor guion que han visto".

No solo eso ya que creen que la nueva adaptación cinematográfica de Star Trek puede cambiar el futuro de la saga.

Solo queda esperar para saber si la película será una realidad. Por el momento solo queda disfrutar de la miniserie 'The Hateful Eight' de Netflix y del estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood'.