Game of Thrones: Stephen King y su extraña teoría sobre el final de la serie

El maestro ha hablado. Muchos fans alrededor del mundo especulan sobre como Game of Thrones terminará su historia tras ocho exitosas temporadas por parte de HBO. Uno de los que lanzó su teoría fue el mismísimo 'Rey del Terror', Stephen King.

Escritor de más de 200 libros, King utilizó su cuenta oficial de Twitter para dejar entrever que el final de Juego de Tronos no sería tan simple como el que muchos esperan.

La peculiar hipótesis del colega y amigo de George R.R. Martín plantea la pronta muerte de Jon Snow, Cersei Lannister y Daenerys Targaryen. Teniendo en cuenta los pocos candidatos al 'Trono de Hierro', un inesperado personaje tomaría el control del reino.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?