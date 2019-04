Game of Thrones: "¿Cuántos años tiene Arya?", lo más buscado en Google tras capítulo

Game of Thrones 8x02 dejó a más de un fan sorprendido por sus escenas y sobre todo por las secuencias que involucran a Arya Stark y Gendry Baratheon.

Con el Rey de la noche a pocos pasos de Winterfell, las despedidas entre los personajes dejaron a los televidentes desconsolados por lo que vendrá; sin duda las acciones de la joven de Invernalia fueron las que más interés generaron en las redes sociales.

Arya Stark es uno de los personajes más queridos entre los fans de Game of Thrones ya que la actriz que la interpreta, Maisie Williams, creció ante los ojos de los televidentes.

Pero por qué se convirtió en lo más buscado ayer el término "¿Cuántos años tiene Arya?". Si no has visto Game of Thrones 8x02 la siguiente información es considerada SPOILER.

En el nuevo capítulo de Juego de Tronos vimos como todos los personajes se despidieron de los amigos y compañeros de batalla. Quiénes tuvieron un momento especial, y deseado por los fans, fueron Arya Stark y Gendry.

Ambos personajes tuvieron su primera noche juntos a pedido de la joven guerrera. Tras la escena, las búsquedas de Google sobre "Game of thrones" aumentaron, con usuarios que quisieron saber más sobre la edad de 'Arya Stark'.

En la siguiente captura vemos cómo términos como 'Gendry got' o la edad tanto de Arya como de Maisie Williams fueron lo más buscado. Recordemos que la actriz tiene 22 años y el personaje 18, algo que HBO se encargó de recordar.