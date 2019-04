Datos curiosos de Game of Thrones que todo fan debe saber [VIDEO]

Luego de casi dos años, llegará este domingo 14 de abril la temporada final de Game of Thrones, una de las series emblemáticas y exitosas de HBO. La expectativa es grande en la comunidad de seguidores ya que se determinará –por fin- quién se sentará en el trono de hierro, siendo Daenerys Targaryen y John Snow los favoritos para dirigir Westeros.

A continuación, pondremos a prueba tus conocimientos respecto a esta serie medieval, aquí encontrarás datos y cifras que pocos conocían sobre GOT.

► Game of Thrones, se emitió por primera vez el 17 de abril de 2011, se emite en 207 países y territorios. Se transmite simultáneamente en 194 países y territorios.

► La audiencia de los Estados Unidos (en millones) para cada temporada fue: temporada uno - 9.3; temporada; dos - 11.6; temporada tres - 14.4; temporada cuatro - 19.1; temporada cinco - 20.2; temporada seis - 25.7; temporada siete - 32.8.

► Con más de 100 licencias en todo el mundo, Game of Thrones es el programa con mayor licencia en la historia de HBO.

► Game of Thrones, a lo largo de sus ocho temporadas, se ha filmado en diez países, entre ellos Irlanda del Norte, República de Irlanda, Marruecos, Malta, España, Croacia, Islandia, Estados Unidos, Canadá y Escocia. Con 50 ubicaciones en Irlanda, incluyendo 49 en Irlanda del Norte y una en la República de Irlanda.

► Belfast, Irlanda del Norte es el hogar de Titanic Studios, que cuenta con seis escenarios de tiro que albergaban los interiores de Winterfell, Castle Black, High Hall of the Eyrie, Sky Cells in the Eyrie, Hall of Faces, House of Black and White, The Great Sept of Baelor, la Gran Pirámide de la Sala del Trono de Meereen y la icónica Sala del Trono del Desembarco del Rey.

► La serie ha utilizado 12,986 extras solo en Irlanda del Norte y 2,000 miembros de la tripulación de Irlanda del Norte en las ocho temporadas de la serie.

► En general, el programa tuvo un total de 105,846 días para extras en todas las temporadas y países.

► La serie ha utilizado un total de 40 casas de VFX en 13 países, incluidos los EE.UU., Canadá, los EE.UU., Irlanda del Norte, España, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, China, Francia, Suecia y la India. Hubo 13,250 tiros de VFX en las primeras siete temporadas de la serie.

► Semanas de postproducción por temporada fueron: temporada uno - 17; temporada dos - 21; temporada tres - 20; temporada cuatro - 21; temporada cinco - 22; temporada seis - 24; temporada siete - 30; temporada ocho - 42.

► Durante las ocho temporadas, y específicamente para la producción en Irlanda del Norte, se utilizaron 3,748 libras de caucho y 1.5 toneladas de metal para armería, con 1,300 escudos creados. Adicionalmente, se utilizó producción: 52,000 sacos de papel nieve; 163 toneladas de propano; 3.000 efectos pirotécnicos; 4,000 galones de sangre artificial; 20,907 velas; 25 millas de cuerda; 22,966 pies de tela de algodón encerado para hacer más de 330 tiendas de campaña; y 50 millas de tela para disfraces. El departamento de construcción utilizó: 745 millas de madera reutilizada; 60,000 hojas de contrachapado; 20,000,000 tornillos y pernos; 65,000 sacos de yeso; 1.320 galones de pegamento para madera; 1.200 bloques de poliestireno; 1.000 hojas de tablero de fuego; más de 1,000 millas de cable; y 120 cargas de semirremolques de vigas recuperadas de almacenes y graneros de toda Europa.

► Desde la cuarta temporada, los equipos de SFX utilizaron 24,421 libras de silicona (para prótesis) y 1,102 libras de Coffee Mate (para pirotecnia). Las aplicaciones de prótesis más largas fueron para los niños del bosque y la montaña, que duraron siete horas.

► A lo largo de ocho temporadas, Game of Thrones ha usado 12,137 pelucas y postizos. El color y el estilo de la peluca de Daenerys son el resultado de más de dos meses de pruebas y siete prototipos.

► También durante las ocho temporadas, se han emitido 19,722 documentos de viaje, se han reservado 68,143 habitaciones de hotel, se han emitido 1,749 hojas de llamadas y se han emitido 243 horarios de disparos durante las ocho temporadas.

► La fotógrafa de la primera unidad, Helen Sloan ha tomado 1.4 millones de fotos en todas las temporadas.

► Durante las primeras siete temporadas, Game of Thrones recibió: un total de 132 nominaciones a los Emmy y 47 victorias; siete nominaciones al Golden Globe y una victoria; 18 nominaciones a los premios SAG y siete victorias; 17 nominaciones al premio Critics 'Choice y una victoria; y siete premios de la AFI gana.

► La octava y última temporada de Game of Thrones, que se filmó en Irlanda del Norte, España, Islandia y Canadá, se estrena el domingo 14 de abril a las 8:00 p.m. Póngase al día con las primeras siete temporadas en HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand y las plataformas de transmisión de sus operadores.