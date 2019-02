Game of Thrones: ¿No has visto los capítulos? Estos vídeos resumen la serie

HBO estrenó en el 2011 el primer capítulo de Game of Thrones (GOT), serie que hoy es toda una sensación entre televidentes y en el rubro comercial.



Con 8 años al aire, Juego de Tronos aún conserva una legión de fans que esperan la puesta al aire de los últimos 6 capítulos de la ficción. Si eres de aquellos que quiere ver la temporada 8 de GOT, pero no quieres ver todos los capítulos anteriores, estos videos te serán de mucha ayuda.

Al ser una serie llena de personajes, con más de 50 capítulos e historias que se cruzan, cibernautas apuntan a ver los famosos 'resúmenes' de capítulos, videos que abundan en YouTube y buscan facilitarles la vida.

Entre preguntas, teorías y respuestas, los fans de Game of Thrones y la saga de libros de George R. R. Martin, al parecer ya tendrían una manera de resumir todo lo que ha pasado en la ficción durante estos últimos años.

Un seguidor de la serie resumió todos los arcos argumentales de los principales personajes de Juego de Tronos en tan solo cuatro videos. Si bien para poder entender lo que pasará en la temporada 8 de Game of Thrones es mejor ver los capítulos, saber lo que pasa con Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jamie Lannister y Tyrion Lannister es más que necesario.

¿Quién es Jon Snow en Game of Thrones?

De cara a la octava y última temporada de Game of Thrones, en redes sociales vienen comentando a cerca de la reacción que tendrán Jon Snow y Daenerys a la noticia de que el joven es en realidad un Targaryen, al ser hijo de Rhaegar Targaryen y Luanna Stark, y, por tanto, el legítimo heredero al Trono de Hierro.

¿Quién es Daenerys Targaryen en Game of Thrones?

¿Quién es Tyrion Lannister en Game of Thrones?

¿Quién es Jaime Lannister en Game of Thrones?