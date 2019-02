Bohemian Rhapsody: Brian May reveló el secreto mejor guardado de la cinta

Bohemian Rhapsody es una de las favoritas para quedarse con varios premios Oscar este año, junto con su protagonista Rami Malek.

El intérprete, que le dio vida al eterno Freddie Mercury, se ha ganado no solo el aplauso de la crítica, sino también de los fanáticos. En medio de los comentarios sobre esta cinta, quien ha revelado otro secreto del largometraje ha sido Brian May, histórico integrante de Queen.

El guitarrista no solo se involucró, junto con su compañero de banda Roger Taylor, en la realización de la película, sino también en el vestuario del mismo. En la última edición de los BAFTA 2019, el encargado del vestuario de la promocionada película "Bohemian Rhapsody", Julian Day, reveló que Brian May donó varias de sus prendas históricas para la grabación de la cinta.

Another one bites the dust - Queen en Bohemian Rhapsody

“Llegó al set de filmación, yo no lo conocía, pero tenía todos los vestuarios hechos ya. Pensaba, ¿se los tengo que mostrar? Hablé con mi asistente y ella me animó a hacerlo. Fue único ese momento”, mencionó Day a la prensa británica.

Lamentablemente para Julian Day, Brian May no estaba conforme con el vestuario que se le había asignado a su personaje, por lo que el guitarrista, además productor de la película, decidió realizar algunos cambios no planeados.

Julian mencionó que el propio Brian May lo invitó a su casa para que 'rebusque' en su armario y hallara algo que pudiera usar en la premier de Bohemian Rhapsody

"Al final nos dio en préstamo trajes de los años 70 y 80. El tamaño de su guardarropas es increíble, al punto de tener espacio suficiente para guardar ropa de hace casi cuarenta años", explicó.