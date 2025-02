Astronautas de la NASA varados 8 meses en el espacio tendrán nueva fecha de retorno a la Tierra

Los dos astronautas de la NASA, actualmente varados en la Estación Espacial Internacional (EEI), podrían adelantar su retorno a la Tierra respecto a lo inicialmente previsto. La agencia espacial estadounidense informó el martes 11 de febrero que el SpaceX ha decidido utilizar una cápsula diferente para los próximos vuelos tripulados, lo que permitirá traer de regreso a Butch Wilmore y Suni Williams a mediados de marzo, en lugar de finales de ese mes o incluso abril.

Con esta medida, la estancia de los astronautas en la EEI se reducirá en al menos dos semanas. Hasta la fecha, su misión ya ha alcanzado los ocho meses en el espacio. "Los vuelos espaciales tripulados conllevan desafíos imprevistos", señaló Steve Stich, gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, en un comunicado.

¿Cuándo debieron haber regresado a la Tierra los dos astronautas de la NASA?

Los pilotos de prueba originalmente estaban programados para regresar en junio a bordo de la cápsula Starliner de Boeing, tras completar lo que debía ser una misión de demostración de una semana. Sin embargo, la cápsula experimentó múltiples fallas en su trayecto hacia la Estación Espacial Internacional, lo que llevó a la NASA a tomar la decisión de devolverla a la Tierra sin tripulación y reasignar a los astronautas a una misión con SpaceX.

Posteriormente, SpaceX enfrentó retrasos en el lanzamiento de los reemplazos de la tripulación, ya que la nueva cápsula asignada requería un mayor tiempo de preparación. Esta situación prolongó aún más la estadía de Butch Wilmore y Suni Williams en el espacio, sumando meses adicionales a su misión.

Dado que se prevé que la nueva cápsula de SpaceX aún necesite más tiempo para estar completamente lista, la NASA decidió modificar sus planes y asignar a la próxima tripulación a una cápsula más antigua, previamente utilizada. Como resultado, el lanzamiento de esta misión ahora está programado para el 12 de marzo. Esta cápsula, que originalmente estaba destinada a una tripulación privada para un viaje programado en primavera, será utilizada para garantizar la continuidad de las operaciones en la Estación Espacial Internacional sin más retrasos.

PUEDES VER: La NASA y Agencia Espacial Europea advierten que asteroide 2024 YR4 sería 100 veces más destructivo que las bombas sobre Hiroshima

Pese a estar varada en el espacio, Sunita Williams señaló que habla con mi madre casi todos los días. Foto: difusión

¿Qué misión será la encargada de traer de regreso a los astronautas de la NASA?

La NASA programó el lanzamiento de la misión Crew-10 para el retorno de Butch Wilmore y Suni Williams. El Crew-10 viajará a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Crew Dragon, una nave reutilizada. Esta decisión ha permitido reducir los tiempos de retorno de los dos astronautas que han permanecido en el espacio más tiempo del previsto.

Asimismo, el reciente cambio en la estrategia de la NASA ocurre apenas dos semanas después de que la agencia anunciara que estaba trabajando "de manera expedita" para traer de regreso a Wilmore y Williams lo antes posible. Un día antes de este anuncio, el expresidente Donald Trump y el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, se habían comprometido a agilizar el retorno de los astronautas a la Tierra.

PUEDES VER: Crean un avión que imita la técnica de vuelo de los gansos para reducir combustible y emisiones de CO₂

Butch Wilmore es astronauta de la NASA desde el año 2000 y capitán retirado de la Marina de EE.UU. Foto: difusión

Suni Williams relata su experiencia de vivir en el espacio durante 8 meses

"He estado aquí tanto tiempo que intento recordar cómo es caminar. No he dado un solo paso, no me he sentado ni acostado. Aquí no es necesario. Puedes simplemente cerrar los ojos y flotar en el mismo lugar", relató Suni Williams, según informó el medio CBS News.

La astronauta también admitió que, en un principio, no esperaban permanecer tanto tiempo en la Estación Espacial Internacional, por lo que recibir la noticia de que su regreso se postergaría "fue un poco impactante". "Pensábamos que la misión se extendería quizá un mes más, pero el tiempo adicional que hemos pasado aquí ha sido una experiencia diferente", comentó a los estudiantes.