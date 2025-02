Suni Williams, astronauta varada 7 meses en el espacio, habla desde la Estación Espacial: "Intento recordar cómo es caminar"

La astronauta Suni Williams ha estado en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde junio, luego de haber sido seleccionada junto a Butch Wilmore para integrar la primera misión tripulada del transbordador Starliner de Boeing. Inicialmente, la misión estaba programada para durar una semana. Sin embargo, debido a una falla técnica en la nave, Boeing y la NASA decidieron que el Starliner regresara a la Tierra sin tripulación a bordo.

Esta situación ha requerido, por supuesto, ajustes en la planificación de su misión, así como en los protocolos de abastecimiento y mantenimiento a bordo de la ISS, mientras los equipos en tierra trabajan para resolver los problemas que impidieron su regreso en el tiempo previsto.

Williams relata su experiencia de vivir en el espacio durante tanto tiempo

Uno de los estudiantes de la escuela de secundaria de Needham, en Massachusetts quiso saber cómo se siente la microgravedad en el espacio, a lo que Suni Williams respondió que la sensación es similar a la de estar nadando.

"He estado aquí tanto tiempo que intento recordar cómo es caminar. No he dado un solo paso, no me he sentado ni acostado. Aquí no es necesario. Puedes simplemente cerrar los ojos y flotar en el mismo lugar", relató Williams, según informó el medio CBS News.

La astronauta también admitió que, en un principio, no esperaban permanecer tanto tiempo en la Estación Espacial Internacional, por lo que recibir la noticia de que su regreso se postergaría "fue un poco impactante". "Pensábamos que la misión se extendería quizá un mes más, pero el tiempo adicional que hemos pasado aquí ha sido una experiencia diferente", comentó a los estudiantes.

Suni Williams y Butch Wilmore se encuentran varados desde el espacio desde junio de 2024. Foto; difusión

Astronauta varada detalla cómo es el contacto con su familia

Suni Williams expresó que está disfrutando su estancia en el espacio y compartió detalles sobre la forma en que se mantiene en contacto con su familia. "Creo que hablo con mi madre casi todos los días. Simplemente, la llamo para saber cómo está, para ponernos al día y mantener la conexión a pesar de la distancia", comentó.

Aunque la comunicación no es como la habían imaginado antes de la misión, Williams destacó que han encontrado una manera de adaptarse a la situación. "Es una dinámica un poco diferente a la que habíamos previsto, pero nos las arreglamos bien. Tener la posibilidad de hablar con ella regularmente me hace sentir más cerca de casa", explicó la astronauta.

Williams ostenta el récord femenino de mayor tiempo fuera de la Estación Espacial. Foto: difusión

¿Quién es Suni Williams y qué récords ha obtenido?

Suni Williams, nacida en 1965 en Ohio, ha forjado una destacada trayectoria en la Marina de los Estados Unidos antes de ser seleccionada como astronauta por la NASA en 1998. A lo largo de su carrera, ha participado en múltiples misiones espaciales, incluyendo la Expedición 14/15 y la Expedición 32/33, desarrollada entre el 14 de julio y el 18 de noviembre de 2012. Durante ambas misiones, acumuló un total de 322 días en el espacio y llevó a cabo siete caminatas espaciales, tres en la primera misión y cuatro en la segunda.

En septiembre de 2024, Williams asumió por segunda vez el cargo de comandante de la Estación Espacial Internacional (ISS), liderando la misión hasta su finalización. Durante este período, realizó dos caminatas espaciales adicionales, elevando su total a nueve y estableciendo un nuevo récord femenino de tiempo acumulado fuera de la ISS, superando la marca alcanzada por Peggy Whitson en 2017.

En tanto, se espera que Williams y su compañero Butch Wilmore regresen a la Tierra entre febrero y marzo de 2025 a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX. En este retorno estarán acompañados por Nick Hague, astronauta de la NASA, y Aleksandr Gorbunov, cosmonauta de la agencia espacial rusa Roscosmos.