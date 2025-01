Un núcleo de hielo de 2.800 metros de profundidad, extraído en Little Dome C, contiene más de 1.2 millones de años de historia climática. Foto: PNRA

Un equipo científico ha logrado extraer un núcleo de hielo en la remota meseta central de la Antártida. Con una profundidad de 2.800 metros, esta muestra alberga información sobre el clima terrestre de hace más de 1.2 millones de años y permite comprender eventos como la transición del Pleistoceno Medio.

El descubrimiento fue realizado por el proyecto Beyond EPICA, una colaboración europea dedicada al estudio paleoclimático. Este núcleo, obtenido en Little Dome C, contiene capas de hielo que preservan burbujas de aire atrapadas a lo largo de los siglos. Estas burbujas permiten medir concentraciones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano, vinculando directamente los cambios climáticos con las fluctuaciones en las temperaturas globales.

Sección de hielo de 1.200.000 años extraído durante la perforación por el Proyecto Befond Epica Oldest Ice.

El núcleo de hielo y los eventos climáticos

El núcleo de hielo extraído es mucho más que una simple muestra; cada capa es un registro único de la historia climática del planeta. Los datos que contiene podrían responder preguntas cruciales sobre un evento climático ocurrido hace aproximadamente un millón de años, cuando los ciclos glaciales pasaron de durar 41.000 años a periodos de 100.000 años. Este cambio afectó la dinámica de las capas de hielo y casi llevó a la extinción a nuestros ancestros.

La Antártida alberga el hielo más antiguo de la Tierra, funcionando como un archivo natural que preserva burbujas de aire atrapadas en sus capas.

Según estudios recientes, durante esta transición climática, la población humana se redujo drásticamente a solo 1.280 individuos reproductores. Este evento, descrito como un cuello de botella genético, destaca la influencia del cambio climático en la supervivencia de las especies. Además, cada metro del núcleo de hielo contiene hasta 13.000 años de datos. Los científicos ya han comenzado a identificar las capas más antiguas y deformadas cerca del lecho rocoso.

Los desafíos en la perforación de la Antártida

El proceso para alcanzar estos resultados fue complejo. Los investigadores enfrentaron temperaturas extremas, que rara vez superan los -40 °C, en una de las zonas más inhóspitas del planeta. Encontrar un sitio adecuado para la perforación fue crucial, ya que el hielo debía ser lo suficientemente grueso para preservar un registro continuo, pero no tan denso como para alterar las capas más profundas.

El uso de herramientas electromecánicas de precisión permitió perforar el núcleo sin comprometer su estructura. Además, la elección de Little Dome C, determinada tras años de estudios de radar, aseguró la obtención de un registro intacto que abarca más de un millón de años. Este logro técnico demuestra el nivel de sofisticación alcanzado por el proyecto Beyond EPICA.

¿Qué viene ahora en la investigación antártica?

Aunque la perforación fue un hito significativo, el análisis detallado del núcleo apenas comienza. Las muestras, divididas en secciones de un metro, serán transportadas en condiciones controladas a laboratorios europeos. Allí, los científicos medirán concentraciones de gases, partículas de polvo y otros indicadores químicos para reconstruir con precisión los cambios climáticos históricos.

El proyecto también planea explorar otras regiones de la Antártida con el objetivo de recolectar núcleos aún más antiguos. Los investigadores esperan retroceder hasta el Período Precuaternario, superando los 2.5 millones de años de historia climática. Estos registros no solo serán vitales para entender cómo evolucionaron los ciclos glaciales, sino también para anticipar cómo los gases de efecto invernadero podrían influir en nuestro futuro.