Desde hace veintiséis años, exactamente desde 1998, el inglés Peter Gordeno es el tecladista de los conciertos en vivo de Depeche Mode. Para quienes siguen a esta banda británica, faro mayor de la música electrónica, Gordeno se ha convertido en la columna musical de la misma (varios temas han adquirido otra elevación con él, saber, “I Pain That I´m Used To”). Su presencia en los conciertos, lejana de la hipnosis histriónica ejercida por el frontman David Gahan, diera la impresión de ser quieta e impávida. Pues bien, esa actitud sostiene a la catedral formativa que lo ha convertido en uno de los músicos más respetados del mundo. Aparte de Depeche Mode, Gordeno ha tocado también con U2, George Michael y The Who. Palabras mayores por donde se vea.

La República llega al campus de San Miguel de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, casa de estudios que acaba de inaugurar su teatro de Artes Escénicas, la cual invitó, por este motivo, precisamente a Gordeno, que dio un par de clases maestras a sus estudiantes de la carrera de Música.

No lo vamos a negar, la expectativa viene acompañada de cierto ritual. Es un músico de otro lote. A la fecha no se puede hablar de Depeche Mode sin tener en el radar a Peter Gordeno, que ya conoce Perú, cuando tocó con la banda en sus dos históricos conciertos en Lima: en los años 2009 y 2018.

Proveniente de un hogar de artistas y con sensibilidad por la cultura, Gordeno tuvo su primer contacto con la música, de los trascendentales, a la edad de trece años.

“Mi madre dirigía tiendas de moda y estaba organizado un desfile de moda y usaba una canción del Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Este es un álbum de 1976 que alguien había dejado en la casa y lo cogí por casualidad. Fue la primera vez que la música me afectó, me conmocionó. ¿Qué es esto?, me preguntaba. No es fácil decir por qué una determinada música te habla. En mi escuela, la gente escuchaba Genesis, Pink Floyd, pero era música que no me hablaba. Escuché únicamente ese álbum por seis meses, era lo único que podía escuchar y me encontré a mí mismo. Así fue como aprendí a cantar. En la escuela, era un músico razonablemente bueno, pero con este álbum de Stevie Wonder empecé a pensar en dedicarme seriamente a la música. La música siempre ha estado en mi casa, mi padre Peter Gordeno fue un reconocido cantante, coreógrafo y bailarín en Inglaterra durante los setentas y ochentas”, responde Gordeno sobre la importancia de Stevie Wonder en su poética musical.

Cordeno reconoce que detrás de su música actual, corre mucha cultura. “Pero no era lo suficientemente bueno para pintar, que me gustaba, también leo mucho, son factores que nutren tu creatividad, que es como una conexión eléctrica. La música es algo que no existe hasta que la creas. Solo hay aire y tienes que poner algo en el aire para crearlo, para que el aire sea diferente. Es así con la poesía, la música, la danza o lo que sea. Es como cambiar el aire”.

Aunque la inquietud parezca ingenua, en su práctica se refleja otra situación. Gordeno, artista y hombre con miles de viajes, está atento a lo que pasa en el mundo y de cómo el arte y la cultura pueden ayudar a que sea más tolerable.

“Lo principal que me preocupa en el mundo es la falta de capacidad de pensar críticamente, desde el punto de vista de que, obviamente, internet y las redes sociales tienen un lado muy oscuro. Creo que crean grupos internos y externos que, a menudo, impiden que las personas tengan la capacidad de pensar críticamente y de digerir la información. Y la información se está diluyendo tanto que puedes tener a alguien diciendo mentiras descaradas. Y mucha gente las cree porque ya quiere creerlas. Eso es algo muy peligroso porque así fue la base del nazismo en Alemania. Por ejemplo, el mayor desastre en mi país es el Brexit. Muchas de las divisiones en la sociedad se deben en gran medida a una especie de mala información. Mucha gente no sabe la diferencia entre lo que es un hecho y lo que es una opinión. Este es un periodo muy peligroso para la humanidad. Nunca antes había sucedido a este nivel”.

Gordeno levanta la mirada y observa con detenimiento las butacas vacías. Al año se reúne con estudiantes de música de distintos países y la motivación para él no es otra que ayudar a que sean originales en lo que hagan.

“David Bowie decía que tenías que hacer la música para ti. Yo escucho todo tipo de música, pero solo sigo la que conecta conmigo. Si eres lo suficientemente honesto con lo que quieres hacer en música o en cualquier arte, no te vas a distraer y los objetivos los alcanzarás con perseverancia, y también con algo de suerte. En este negocio, la suerte existe y tienes que estar preparado”.

Gordeno hace hincapié en la preparación del músico como elemento que legitima a la suerte. A saber, en 1998, Depeche Mode tenía algunos inconvenientes de sonido para su gira y convocaron a Gordeno para que los apoye en el teclado.

“Depeche Mode es mi familia y hemos pasado juntos muchas experiencias que nos han unido. Hace un par de años murió Andrew Fletcher y fue un gran golpe para nosotros, especialmente para Martin Gore, porque eran amigos desde la infancia. Pero en nuestra última gira, estuvimos bien, hubo una sensación de unidad a pesar que no teníamos a Andrew. Con Martin escribimos canciones acústicas, lo cual es nuevo. Tenemos muchos fans que nos siguen y debemos ser respetuosos con ellos, ofrecerles la mejor música que podamos es lo que nos impulsa a no dejar de trabajar. Hace un instante, me preguntaste si la música o el arte nos podría ayudar a convivir en el mundo de hoy. No creo que un mundo sin música pueda existir, los seres humanos sentimos la necesidad de hacer música, incluso en la forma más básica, como cuando vivíamos en cuevas. Siempre ha habido una urgencia de expresión, de revelar sentimientos. El poder de sugerencia que da música nos puede volver más tolerantes. Está muy bien tener una opinión propia, pero hay otras personas que piensan distinto a mí, por eso no las voy a criticar. La música, el arte, la cultura son lazos de conexión”.

Los verdaderos grandes, proyectan una peculiar sencillez. Gordeno la tiene y no la niega (la falsa modestia tampoco es de los grandes). No tendría sentido, la ovación que recibe con Depeche Mode es axiomática y lo es del mismo modo la ovación personal que recibe durante las giras, y con mayor razón cuando su cumpleaños, en febrero, coincide con ellas. El público le canta feliz cumpleaños a Gordeno, prueba de que ya se le considera un miembro más de Depeche Mode. Pero debemos precisar: desde antes de llegar a Depeche Mode, Gordeno ya era catalogado en el espectro musical como uno de sus principales exponentes.

“Como músico, me siento reconocido por una comunidad, pero no soy una persona famosa como Martin y David. Ser conocido o famoso te expone a tentaciones, siempre hay personas que quieren salir contigo y que sin mala intención te distraen. Si Depeche Mode sigue tocando, saliendo de gira y trabajando nuevos álbumes, es porque estamos dedicados a seguir mejorando nuestra música. La música de Depeche Mode conecta con la gente. Depeche Mode ha atravesado etapas difíciles por los excesos a los que lleva la fama. Todos lo sabemos: Martin tuvo problemas con el alcohol y a pesar de ello ha escrito algunas de las mejores canciones de la historia de la música. Pero supimos parar y de esto hace ya varias décadas. Los problemas de salud se vuelven un problema a medida que te haces mayor, así que creo que es bueno mantenerse saludable. Los conciertos acaban a las once de la noche y a la media hora ya estamos en nuestras habitaciones, tampoco nos vamos de fiesta hasta las cinco de la mañana. Estamos en otra etapa en la que debemos ver más por nuestra salud. Tenemos una vida normal. David y Martin, por ejemplo, siguen hablando con sus amigos de la infancia. Hablamos con la gente por lo que es, no por lo que tienen o han logrado cosas. Esta es la esencia de Depeche Mode y me siento satisfecho de ser parte de esta banda”.

—Hoy no se puede asumir a Depeche Mode sin ti.

—Eso es muy amable de tu parte.