Panamá: dos pacientes con inusual triple infección superan la COVID-19

Dos pacientes en Panamá lograron superar con éxito la COVID-19 pese a presentar casos inusuales de triple infección: VIH, tuberculosis y SARS-CoV-2. Se trató de dos hombres de 29 y 53 años, residentes en la provincia caribeña de Colón.

Ambos fueron tratados por un equipo de médicos de un hospital público de la región, en conjunto con científicos del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-aip). Los reportes fueron publicados en la revista The American Journal of Tropical Medicina and Hygiene y sugieren aportes interesantes en casos de coinfección.

A la fecha, sobre el nuevo coronavirus, se conoce que el mayor número de casos complicados ocurre en pacientes con comorbilidades de enfermedades crónicas, como cáncer, diabetes o hipertensión. Otro factor que influye en este aspecto es la edad (a más años, más riesgo).

No obstante, lo presentado por los médicos panameños contribuye a plantear que, en los casos de enfermedades infecciosas concomitantes, el escenario es diferente.

"Sugieren la teoría de que la coinfección con VIH, tuberculosis y SARS-CoV-2 no parece empeorar los resultados de la infección por COVID-19”, indicó el Indicasat-aip en una declaración pública.

“Investigaciones como estas solo refuerzan la necesidad de estudios más amplios para comprender la fisiopatología, es decir, el estudio del funcionamiento de un organismo durante el curso de una enfermedad, generando conocimiento que puede servir a la comunidad médico global, especialmente por su publicación en una revista científica de índole internacional”, añadió.

Atención oportuna

Según informaron los investigadores, el primer caso corresponde a un hombre de 29 años que llegó al hospital a finales de marzo. Presentó como síntomas tos y dificultad moderada para respirar, debilidad, falta de fuerza física y pérdida de peso en los últimos cinco meses.

Se confirmó con prueba RCP que era positivo a SARS-CoV-2. Se le aplicó tratamiento contra la enfermedad, ayudado de un ventilador. Luego de diez días el paciente permaneció estable y otros 14 días después, una nueva prueba confirmó su recuperación.

El segundo paciente se trató de un hombre de 53 años que fue tratado a finales de abril. También se le diagnosticó COVID-19, además de tuberculosis y VIH. Sus síntomas fueron diferentes. Su ritmo respiratorio era muy rápido y permanecía con fiebre durante siete días, además de debilidad y falta de fuerza física. Su tratamiento consistió en oxigenoterapia por cuatro días. Se le consideró clínicamente recuperado después de dos semanas del inicio de síntomas.

“Los dos inusuales casos presentados con triple infección” de tuberculosis, VIH y SARS-CoV-2 registrados en Panamá fueron tratados “de forma estratégica y rápida”, precisó el INDICASAT-AIP.

La insuficiencia respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 “fue abordada de inmediato", recalcó. "La implementación rápida de esta estrategia por parte de los doctores panameños facilitó una rápida recuperación a pesar de que los pacientes poseían una triple infección”, añadió.

