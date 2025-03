Navarro-Avanesyan y Arango-Saville, las semifinales del WTA de Mérida

La estadounidense Emma Navarro contra la armenia Elina Avanesyan y la colombiana Emiliana Arango frente a la australiana Daria Saville serán las semifinales del Abierto WTA de Mérida que se disputarán el sábado.

Navarro y Avanesyan tendrán su segundo duelo en el tour de la WTA. En el primero, en 2024, la estadounidense se llevó la victoria en la segunda ronda del torneo de Auckland.

Arango y Saville se enfrentarán por primera vez en las semifinales de Mérida.

El viernes, la jornada de cuartos de final comenzó con una remontada de la armenia Avanesyan ante la australiana Maya Joint, con una temperatura ambiente superior a los 30 grados centígrados en la ciudad mexicana.

Avanesyan, 45 del ranking, logró el triunfo sobre Joint, número 103 del mundo, en tres sets con parciales de 4-6, 6-2 y 6-0 en una hora con 47 minutos.

"Las condiciones han sido muy duras, ha sido un día muy caluroso, pero traté de mantener mi estilo de juego, jugué muy motivada y concentrada", dijo.

En el segundo partido, la colombiana Arango también mostró capacidad de reacción ante la eslovaca Rebecca Sramkova, quien le complicó el partido con numerosas dejaditas.

Arango (133), quien sobrellevó las molestias de jugar con tos debido a una gripe, dio cuenta de Sramkova (40) en tres mangas con pizarra de 5-7, 6-3 y 6-0 en una hora con 56 minutos.

"Cometí algunos errores, pero me mantuve muy sólida sobre todo en el tercer set. Me siento espectacular, muy contenta", comentó Arango ,quien accedió a unas semifinales del tour de la WTA por primera vez en su trayectoria.

La estadounidense Navarro lució como primera sembrada del torneo al vencer categóricamente a la turca Zeynep Sonmez, que era la campeona defensora.

Navarro, 10 del ranking, superó a Sonmez, número 88 del mundo, en dos mangas con pizarra de 6-4 y 6-2 en una hora con 17 minutos.

"Al principio no estaba jugando lo mejor que podía y ella (Sonmez) lo estaba haciendo muy bien, tirando a todos lados de la cancha, me tomó tiempo ganar impulso, pero me abrí paso en el transcurso del partido y me sentí bien con mi nivel", comentó Navarro.

En el último partido de cuartos de final, la española Paula Badosa (11), parecía encaminarse al triunfo al ganarle el primer set a la australiana Saville (121) por 6-1.

En la segunda manga, Badosa pidió un tiempo fuera para recibir atención médica en la espalda. Luego de unos 10 minutos, la española volvió a la cancha, pero se vio forzada a retirarse tras una hora con 14 minutos de juego. Saville ganaba 5-3 en la segunda manga.

"Tengo sentimientos encontrados por la forma en que jugué hoy y la forma en que terminó el partido. No es agradable avanzar a semifinales de esta manera. Me siento triste por Paula", expresó .

El torneo WTA 500 de Mérida se juega en pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del viernes en el torneo WTA de Mérida:

- Cuartos de final:

Elina Avanesyan (ARM) derrotó a Maya Joint (AUS) 4-6, 6-2, 6-0

Emiliana Arango (COL) a Rebecca Sramkova (SVK) 5-7, 6-3, 6-0

Emma Navarro (USA/N.1) a Zeynep Sonmez (TUR) 6-4, 6-2

Daria Saville (AUS) a Paula Badosa (ESP/N.2) 1-6, 5-3 abandono

