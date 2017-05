EE.UU.: Presidente Trump destituyó a James Comey del cargo de director del FBI

De forma sorpresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el despido del director del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, debido al manejo que le dio a la investigación al envío de correos de una exasesora de Hillary Clinton.

"El FBI es una de nuestras instituciones más estimadas y respetadas de nuestra nación y hoy marca un nuevo comienzo para nuestra joya de la corona de las fuerzas del orden", afirmó Trump en la nota oficial.

Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, indicó que Trump "actuó basándose en las recomendaciones claras del vicefiscal general, Rod Rosenstein, y el fiscal general, Jeff Sessions", y señaló que "la búsqueda de un nuevo director del FBI empezará inmediatamente".

El propio presidente envió hoy una carta a Comey, difundida por varios medios estadounidenses, en la que le informa sobre su despido "con efecto inmediato".