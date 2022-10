El conocido actor André Silva no dudó en mostrar su fastidio ante cámaras y aclaró que no hablará sobre su próxima unión con Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander.

André Silva se comunicó en vivo con “En boca de todos” para hablar sobre el éxito que ha conseguido la segunda temporada de “Luz de luna”. Sin embargo, los conductores del programa aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su relación con Adriana Álvarez, pues están próximos a unir su vida en matrimonio. Ante esto, Tula Rodríguez consultó cuál sería la fecha de la boda, sin imaginar que causaría incomodidad en el actor nacional. “Todavía no tenemos fecha, Tulita”, respondió Silva al inicio para luego expresar su molestia debido a la insistencia. “Este (...) no te voy a dar detalles porque no me gusta hablar de ese tema” , señaló. VIDEO: América TV