Project xCloud correría juegos de Xbox One en celulares con 5 Mbps de conexión [FOTOS]

Luego de la sorprendente presentación de Stadia de Google en el GDC 2019, llegó el turno de Microsoft, quienes no quisieron quedarse atrás y presentaron su nuevo servicio de streaming de videojuegos, Project xCloud.

Además, de dar a conocer los dispositivos donde los usuarios podrán correr títulos de la familia de consolas Xbox. Microsoft hizo hincapié en que los desarrolladores realizarán un esfuerzo mínimo para la implementación del proyecto en sus videojuegos.

Project Xcloud se puede resumir en una sola frase mostrada por Microsoft en el GDC 2019: "Juega los videojuegos que quieras, con las personas que quieras y en los dispositivos que quieras, lo cual también fue mencionado, de manera tácita, cuando se dio a conocer este nuevo servicio el año pasado.

Gamers are playing on multiple devices, but games frequently don't translate well to other games.



Also, lots of people watch others play games while they play games and chat with friends simultaneously.



Almost all of these services target mobile first. Why not games too? pic.twitter.com/1uMmqjanOU — Russell Holly @ GDC (@russellholly) 21 de marzo de 2019

Por otro lado, la empresa creadora de Xbox presentó un mapa donde se aprecian las 54 regiones Azure, siendo Brasil la única en Latinoamérica. Cada una de estas regiones significa una agrupación de centros de datos que están conectados a una red regional de baja latencia.

Como primera opción, Microsoft colocará los juegos que ya han sido lanzados en Xbox One en Project xCloud, dejando de lado, por el momento, los títulos de PC. Por otro lado, los de Redmond quiere simplificar todo este proceso.

There's a big focus here on putting existing Xbox One games in the cloud, but PC games aren't off the table. Just not the immediate focus. pic.twitter.com/BR1LSUGBWN — Russell Holly @ GDC (@russellholly) 21 de marzo de 2019

Los desarrolladores de videojuegos no necesitarán modificar los códigos de sus títulos, debido a que Microsoft añadió un kit de adaptación táctil (Touch Adaptation) que realizará cambios menores. Sin embargo, habrá otra opción si los “developers” quieren hacer alteraciones mayores, lo cual permitirá que sus juegos sean más amigables con Project xCloud.

XCloud wants to make it so Xbox devs don't need to modify the game they've already made, and add touch controls without heavy modification.



But if you do want to make changes, there will be Cloud Aware APIs to enhance playability. Simple things like font size for smaller screens pic.twitter.com/8Ww99FNQ4N — Russell Holly @ GDC (@russellholly) 21 de marzo de 2019

Todo será digital. Microsoft ha desarrollado un control genérico de Xbox que podrás utilizar en la pantalla de tu celular o Tablet, los cuales se podrán personalizar. La empresa mostró ejemplos con Dead Cells, Cuphead y Forza Horizon 4.

Por otro lado, Microsoft anunció que Project xCloud por ahora corre con 10 Mbps, pero están trabajando para que los usuarios solo necesiten una conexión a internet de 5Mbps para disfrutar de este servicio en cualquier lugar.

Así funcionará Project xCloud