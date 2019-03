Nintendo: todos los anuncios del Nindies Showcase Spring 2019 [VIDEO]

El que no crea en los esfuerzos que Nintendo ha hecho para acercarse al mercado e industria indie debería haberse sentido avergonzado hoy. Nintendo emitió en directo su cada vez más conocido ‘Nindies Showcase’ y reconfirmó a la Switch como una plataforma súper indie-friendly.

El Nindies Showcase de hoy corresponde a los anuncios para la primavera en el hemisferio norte. Y trajo infinidad de tráilers que aquí hemos reunido para ti.

cabe duda que lo estelar del evento fue la llegada de Cuphead a Nintendo Switch, con un muy interesante tráiler del que puedes enterarte más aquí.

Entre otros anuncios están la llegada de Overland, My Friend Pedro, Neo Cab, Darkwood y Katana ZERO, Blaster Master Zero 2, Stranger Things Season 3: The Game, entre otros.

Te dejamos aquí los mejores videos presentados en el directo de Nindies Showcase Spring 2019, que se realizó este miércoles 20 de marzo a través de los canales oficiales de Nintendo.