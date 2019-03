Call of Duty Mobile: ¿llegará con Battle Royale? [FOTOS Y VIDEO]

Lo que todos los fanáticos de COD y los afines a los juegos móviles estaban esperando. La una vez inminente llegada de Call of Duty Mobile ya es oficial y el juego ha sido anunciado con una serie de características que intentará satisfacer a veteranos y a nuevos en la saga. Entérate todo lo que traerá el videojuego móvil en términos de mapas, modos de juego y mucho más.

Call of Duty Mobile llegará probablemente a reclamar un pedazo de la torta a PUBG Mobile y Fortnite, ambos juegos competitivos muy populares en el mercado de videojuegos móviles. Activision ha decidido apostar por la portabilidad de la clásica forma COD. El frenesí de las partidas, la marca registrada de duelos por equipos y toda la variedad clásica de la serie ahora estará en la palma de nuestras manos.

¿Qué llegará en el nuevo Call of Duty? Para ir entrando ya en el calor del videojuego, vamos con lo que ya está asegurado según los númerosos tráilers y la información del anuncio de la misma página. Call of Duty Mobile está disponible ya para pre-registro en Play Store para Android y App Store para iOS.

Qué es Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile es un nuevo título gratuito que junta mapas, armas y personajes de toda la saga Call of Duty en la experiencia definitiva de acción en primera persona para móviles

¿Qué tendrá en común con los Call of Duty de PC y consolas?

Los mapas favoritos de la comunidad, modos de juego competitivos, personajes familiares y armas emblemáticas en toda la franquicia. El anuncio de la página oficial menciona precisamente a las franquicias Black Ops (por Treyarch) y Modern Warfare (Infinity Ward), probablemente, las sub-sagas más reconocidas e importantes de Call of Duty junto con la original de la Segunda Guerra Mundial.

Modos de juego

Se encuentran confirmados los siguientes modos de juego: Team Deathmatch, Frontline, también es notorio un probable modo zombies, a juzgar por los tráilers. Un modo Battle Royale se sospecha debido a imágenes de helicópteros en un gran mapa, así como el tercer espacio en modos de juego aparecido durante la beta en China.

Armas, killstreaks, perk y más

Las armas son de uno de los puntos de mayor atención en los videos oficiales de Call of Duty Mobile. Principalmente por la clásica fórmula COD de personalización. Numerosos killstreaks son notables: drones, bombas nucleares, precisión strikes, etc. vehículos aéreos de apoyo con control del jugador.

Mapas

Los mapas confirmados por el propio anuncio y los tráilers son: Nuketown (BO1), Crash (MW1), Crossfire (MW1), Firing Range (BO1), Highjacked (BO2) y muchos más.

Personajes

Algunos personajes de las mismas sagas que aparecerán en Call of Duty Mobile son Capitán Price, Ghost y Thomas Merrick.

Modo zombies

El modo zombies no es mencionado con mucha frecuencia en los anuncios oficiales, pero es evidente que está presente, ya que desde la beta en China se pudo observar. En el tráiler, la presencia de un mapa con un ambiente rojizo y un perro de tres cabezas podrían corresponder a este modo.

Modo Battle Royale

Durante la beta en China de ‘Call of Duty Legends of War’, era notorio un tercer modo de juego principal, después de “multiplayer” y “zombies”. A juzgar por el estilo de la interfaz gráfica, muy similar a la de Call of Duty Black Ops 4, este tercer modo podría resultar siendo un Battle Royale, teoría que también se apoya en algunas imágenes dentro de los tráilers.