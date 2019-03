GDC: se filtra el posible logo que tendría la consola de Google [FOTOS]

Los ojos del mundo del entretenimiento digital estarán enfocados en lo que pueda presentar Google en el “Game Developers Conference” (GDC), ya que se filtró el logo que podría tener el proyecto de streaming de la empresa o una posible consola.

La imagen del logo fue compartida por el medio Variety, quienes tuvieron la oportunidad de conversar con uno de los empleados de Google y afirmó que se trataría de un nuevo hardware que será presentado durante la importante conferencia.

Por otro lado, en Twitter se compartieron varias fotografías que nos permite apreciar el mismo logo dentro del stand de Google en el GDC. Además, se ven pantallas con las palabras “All will be revealed…” (Todo será revelado) y lo que sería una vitrina donde se presentaría el hardware que podría estar relacionado a los videojuegos.

Además, antes de ingresar al stand de Google, se aprecia una consola Dreamcast y la Atari con la siguiente descripción: “Anything you can dream can be built” (Todo lo que sueñes puede ser construido), lo cual ha generado mucho hype entre los usuarios de la red social.

Según las fotografías que viste, el posible logo de la consola de Google sería una “S”, lo cual deja mucho a la imaginación, ya que también podría tratarse de Project Stream, el cual permitió a los usuarios por tiempo limitado jugar Assassin’s Creed Odyssey, a través del navegador de Chrome, vía streaming.

A pesar de que estos son los nuevos indicios de que Google lanzaría una nueva consola, es importante recalcar que la empresa no se ha pronunciado al respecto, por lo que tomaremos la información como una mera especulación.

Por otro lado, Google lanzó un teaser en YouTube con el que anuncio su inicio dentro del mundo de los videojuegos.