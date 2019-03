Ellas toman el mando

En los últimos años, no solo hemos sido testigos de un gran avance en el aspecto tecnológico y del gameplay en los videojuegos. Desde la popularidad de las consolas hasta el retorno a la jugabilidad en PC, las desarrolladoras han apostado por una mejora en lo visual y, por supuesto, también en brindar historias más profundas, muchas de ellas protagonizadas por mujeres.

Aunque antaño la presencia femenina era relegada a meros personajes secundarios quienes debían ser rescatados, poco a poco los guionistas dieron paso a que ellas presenten un carácter más fuerte, audaz y decisivo.

Si uno realiza una simple búsqueda en Internet, en la mayoría de, por no decir todas, las web especializadas y portales de noticias coinciden en sus listas de personajes femeninos que han trascendido en la historia de los videojuegos: Chun-Li ( Street Fighter ), Samus ( Metroid ), Lara Croft ( Tomb Raider ), Aloy ( Horizon: Zero Dawn ), Ellie ( The last of us ), Jill Valentine ( Resident Evil ), entre otras.

La pregunta entonces se hace obvia: ¿acaso no hay otra referente o al menos una que comparta ciertos rasgos como las antes mencionadas?

Pues bien, a continuación les compartiré una pequeña lista de otras protagonistas que si bien aún no han calado en la comunidad gamer, al menos tienen características y el potencial para trascender en esta industria.

Gris

Recorrer un mundo minimalista en blanco y negro con el fin de recuperar los colores del paisaje y de tu vida misma. Un agradable concepto que nos regala Gris , videojuego en el que una chica busca superar una experiencia dolorosa mientras cambia el monocromático ambiente que la rodea.

Con simples controles y acompañada de una tranquila y por momentos estremecedora banda sonora, Gris nos muestra lo difícil que es haber tocado fondo, lo complicado que es escapar de esa sombra y lo determinante que es la voluntad propia para salir adelante. En fin, un estallido de emociones como de colores.

Velocity 2X

La teniente Kai Tana, protagonista de este videojuego, guarda ciertas semejanzas con Samus de Metroid: posee habilidades extraordinarias y un gran sentido de la justicia. Tras haber escapado de los Vokh con ayuda de Ralan, ella le devolverá el favor rescatando a su pueblo esclavizado por los Vokh.

A lo largo de las 50 misiones en Velocity 2X , apreciamos a una mujer decidida, tenaz, incansable, intolerante contra quienes se creen superiores, pero además a alguien sensible y con deseo de volver a su hogar. La teniente Kai Tana “le hace el pare” a quien sea, y más vale que se cuiden los malditos (A ver quién pilla la referencia).

Broken Age

Esta aventura gráfica nos presenta a Vella Tartine, una adolescente seleccionada para ser sacrificio de un terrible monstruo. Aunque para ella es absurdo tal ritual, para la comunidad en la que vive eso es sinónimo de festividad. Tras escapar de las garras de Mog Chothra, ella buscará la forma de deshacerse de tan horrenda criatura que se ha llevado ya a varias muchachas.

A diferencia del otro protagonista llamado Shay, un inocente chico que no conocía nada más que su nave Bossa Nostra, Vella demuestra su picardía y astucia en cada escena e interacción con los elementos en la pantalla. Broken Age es un videojuego que usa la sátira para discutir sobre la adolescencia y la madurez, el rol de la tecnología, el daño que la humanidad ha causado a la naturaleza, las creencias actuales de la sociedad, entre otros temas, y no hay mejor personaje que Vella para jugarlo.

Estas tres protagonistas recorren diferentes caminos para llegar a la verdad como en Broken Age, para escapar de la oscuridad que las atormentan como en Gris o para hacer justicia con sus propias manos como en Velocity 2X.

Es innegable el impacto que pueden llegar a tener sus acciones y personalidades en los jugadores, no solo para ser recordadas y trascender en la historia de los videojuegos, sino además para convertirse en personajes con quienes podemos identificarnos.