Activision es demandado por ex luchador de la WWE por personaje en Call of Duty Black Ops 4

Booker T ha denunciado a Activision por el parecido que guarda el personaje de Call of Duty Black Ops 4, ‘Prophet’ con otro personaje creado por el ex luchador llamado G.I. Bro.

G.I. Bro también fue uno de los tantos apodos con los que Booker T fue reconocido en sus años en actividad en la lucha libre, por lo tanto, como ya es común en esa industria, se trata de un ‘personaje’ creado por él.

El abogado del ex luchador Micah Dortch, justificó la demanda de esta manera: “Al ponerlos lado a lado, no hay duda de que este personaje (‘Prophet’) fue copiado de G.I. Bro. El cabello, la contextura, las expresiones faciales. Estas similitudes son demasiado profundas para ser un accidente”.

También agregó: “Booker T dedicó una significativa cantidad de tiempo y dinero a la creación y desarrollo orgánico de su personaje. Semejante inversión empresarial no debe ser borrada por un acto tan flagrante de infracción de derechos de autor por parte de un gigante de los videojuegos”.

G.I. Bro, como es de esperarse, es una marca registrada y aparece hasta en una serie de cómics llamada G.I. Bro and the Dragon of Death. Activision tendrá que responder por las acusaciones de plagio por su personaje 'Prophet' de Call of Duty Black Ops 4.