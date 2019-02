Apex Legends no es otro Fortnite: todas las diferencias del nuevo BR con PUBG, Blackout y otros más

Sorpresivamente, el nuevo Battle Royale gratuito que ya es toda una revelación se ha hecho ya con un lanzamiento de ensueño. Descubre cuáles son las diferencias de Apex Legends con otros títulos consagrados como Fortnite, PUBG y Blackout.

Apex Legends viene de la mano de Respawn, estudio subsidiario de EA y creadores de la saga Titanfall. En menos de un día, el título ya es el juego más espectado en Twitch, además de haber juntado más de un millón de jugadores únicos.

Sin embargo, esto puede no ser casualidad. Existen elementos que diferencian fuertemente a Titanfall: Apex Legends de otros juegos Battle Royale en el mercado.

Estas son las cosas que encontrarás solo en Apex Legends, y en ningún otro juego del género:

Caídas en grupo

Así esta sea una posibilidad en juegos móviles como PUBG Mobile, Rules of Survival y otros más, en Apex Legends es una mecánica incorporada, ya que se debe elegir a una ‘maestro de los saltos’ al inicio de una partida, el cual guiará al resto del equipo. Esto fortalece el trabajo en equipo, el cual probablemente sea importante en este título debido a la naturaleza de sus personajes, que explicaremos luego.

El chat de voz percibe el contexto

En Apex Legends no solo hay avisos visuales sobre todo lo que pueda significar una amenaza para ti a tu equipo (y hablamos especialmente de la ‘zona peligrosa’). El juego también te avisará con una variedad de avisos de audio, tanto como cuando uno de tus compañeros está en peligro fuera de la zona segura, cuando esta misma va a avanzar, etc. Recalcamos, el trabajo en equipo es muy incentivado.

Revivir después de morir (de manera completa)

El hecho de que después de morir en un Battle Royale y luego no tener posibilidad alguna de seguir jugando al menos de que busques otra partida es quizá uno de los principales factores por las que mucha gente no cuadra aún con el género. Sin embargo, en Apex Legends, hay otra posibilidad. Tu equipo puede ‘lootear’ tu cadáver y buscar entre tus pertenencias tu ‘emblema’. Este puede ser llevado a un ‘rayo de respawn’ (respawn beacon) y así podrás volver al juego. En Realms Royale, hay una mecánica parecida, pero no te permite volver a la vida en todo tu esplendor.

Desplazamiento, descenso, movimiento

Por si no lo recuerdas, fueron algunos de los principales fundadores de Infinity Ward (creadores de Call of Duty) quienes fundaron Respawn a inicio de la década) y toda su categoría quedó plasmada en la excelente saga Titanfall. Deslizamientos, accesorios para desplazarte con cuerdas, por riscos y todo con un adecuado ‘momentum’. El movimiento en Apex Legends es de primera categoría además de cumplir una función táctica.

El diseño de los héroes para el trabajo en equipo

Cerraremos con el punto que creemos da más sentido a todos los anteriores. Y es que si todavía no conoces qué puede hacer cada uno de los 8 héroes de Apex Legends (los cuales puedes conocer en esta nota) estamos seguros de que te sorprenderás con la gran versatilidad que tienen los equipos de tres jugadores para trabajar juntos. Hay héroes para todos los gustos, con poderes de evasión, de alta agresividad, de protección, etc.

Apex Legends es un BR pero no pinta para nada como un Battle Royale cualquiera y el trabajo en equipo junto con sus grandes e innovadoras funciones que están siendo totalmente revolucionarias (para el género) han hecho que el juego esté siendo la última sensación de la industria y tanto Fortnite como otros juegos ya empiezan a sentirse amenazados. ¿Le habrá llegado la hora a la gallina de huevos de oro de Epic Games?