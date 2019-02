Escenas de Resident Evil 2 Remake y sus contrapartes en PS1 original [FOTOS]

Resident Evil 2 Remake ha sido todo un éxito y una joya bien recibida por el público de parte de Capcom, que ha sabido darle un gran tributo al legado de semejante leyenda de videojuego. Pero ¿qué tan respetuoso es este remake con el título original de PS1 y Nintendo 64 (entre otros)? Descúbrelo con esta colección de imágenes comparativas.

En 1998, aunque no lo creas, los gráficos de Resident Evil 2 estaban. aunque no al borde, dentro de la vanguardia en cuanto a consolas se refiere, sobre todo en cuanto a atmósfera. Aun así, no lo parezca.

Y es que, a pesar de estar más cercano al nuevo milenio, y con el renderizado en 3D ya casi establecido, RE2 fue todo un deleite de la técnica de escenarios pre-renderizados, y Capcom sigue siendo reconocido hasta hoy por tan sutil trabajo.

Pero ¿qué tanto ha sabido Capcom respetar dicho legado para con el nuevo remake de Resident Evil 2? Es lo que trataremos de descubrir con estas imágenes que te presentamos a continuación.

Pero antes, debemos advertirte que algunas de estas descripciones pueden contener spoilers. Si estás de acuerdo con eso, comencemos:

Salón principal

El primer salón al que ingresarás dentro de la estación de policía ha cambiado mucho en estos 20 años, pero guarda muchas reminiscencias, sin embargo.

Oficina S.T.A.R.S

Esta oficina brinda nostalgia porque los escritorios siguen intactos. Aun así, se extraña el jocoso encuentro de Leon y Claire.

Pelea con William Birkin

Nada que decir aquí. El aspecto de Birkin es tan espeluznante como en el juego original.

Los ‘Lickers’

Otro buen rediseño para algunos de los elementos más terroríficos de Resident Evil 2.

Sewer Gator

El cocodrilo de las alcantarillas ha gozado de un gran rediseño respetando su legado inicial de 1998.

Mr. X

El señor X es la causa de uno de los momentos con más tensión y adrenalina de Resident Evil 2, y vaya que en este remake no decepciona.

Super Tyrant

Otro de los jefes con mayor carga dramática y un diseño que ha sido aprovechado con las capacidades gráficas de hoy en día. Escapar es la única opción.

No queremos hacer demasiados spoilers, por lo que no te diremos a qué escena pertenece esta imagen. Tan solo afirmaremos que el remake ha hecho justicia a casi todo lo logrado en Resident Evil 2, para celebrar sus 20 años.