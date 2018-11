YouTube: ¿Realmente sirve la Poké Ball Plus para Pokémon GO? Aquí tienes la respuesta [VIDEO]

La Poké Ball Plus fue el accesorio estelar en el evento de lanzamiento de Pokémon Let’s Go Pikachu y Pokémon Let’s Go Eevee. Sin embargo, no te equivoques, este accesorio no ha sido pensado exclusivamente para dicho título, ni para la Nintendo Switch. Su funcionalidad se extiende hasta llegar a funcionar como la Pokémon GO Plus en Pokémon GO, pero con una ergonomía muy particular. Te contaremos su precio, y mucho más sobre la misma en un video de YouTube que hemos examinado para ti.

Lo primero que tienes que saber es que la Poké Ball Plus, al menos para su funcionalidad exclusiva en Pokémon GO, funciona, en teoría, como la pulsera especial Pokémon GO Plus. Después, está la forma, ya que su diseño es tal cual una pokéball. Sin embargo, existen algunas diferencias con dicho accesorio que ya tiene más de 2 años.

¿Qué puede hacer la Poké Ball Plus que no puede hacer la Pokémon GO Plus?

En teoría, el botón de arriba de la Poké Ball Plus hará lo mismo que el botón presente en la Pokémon GO Plus. La Poké Ball Plus brillará de color azul y vibrará cuando haya una pokéarada cerca, tendrás que presionar el botón para girarla, al girar esta poképarada podrás conseguir los objetos.

Si vibra pero tiene un brillo verde, esto te indicará que hay un pokémon cerca pero que ya está registrado en tu pokédex. Tendrás que presionar una sola vez para intentar capturarlo, de no poder hacerlo el pokémon se escapará (tal cual sucede con Pokémon Go Plus).

Cuando estás cerca a un nuevo pokémon (que no tienes registrado en tu Pokédex) la Poké Ball Plus vibrará de una manera particular y emitirá una luz amarilla. De esta manera podrás elegir si presionar el botón para capturarlo (con riesgo a que se escape) o si simplemente tomar el aviso y continuar en Pokémon GO.

¿Hay mucha desventaja si no tengo Pokémon Let’s Go Pikachu y una Nintendo Switch?

No hay desventajas pero sí te perderás de algunas características muy divertidas y especiales. Por ejemplo, si cuentas con una Switch y Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee, podrás transferir alguno de tus pokémon (de tu consola) a la Poké Ball Plus. Luego, podrás sincronizar dicha Poké Ball Plus a tu cuenta de Pokémon GO, y salir a jugar Pokémon GO con dicho pokémon (de consola). Al hacer esto, tu pokémon puede girar automáticamente todas las poképaradas con las que te cruces (con una adecuada vibración para darte aviso).

¿Podré llevar mi pokémon de Pokémon GO de paseo como en los comerciales de Let’s Go Pikachu y Eevee?

Esto sería un sueño hecho realidad, pero lamentablemente, necesitarás contar con Pokémon Let’s Go Pikachu o Pokémon Let’s Go Eevee para ese propósito. Las funcionalidades de este ítem con Pokémon Let's Go Pikachu/Eevee son, sin duda, las principales y las más impresionantes. Pero aún así hay muchas cosas nuevas que trae este accesorio por si solo quieres usarlo para la aplicación de Niantic.

¿Cuál es su precio en Perú?

El conocido canal de 8Bit CR en YouTube, ya ha publicado un completo video con análisis y descripción de la Poké Ball Plus en todas sus funcionalidades, con un lógico apartado para quienes piensen comprárselo. Recuerda que el precio de este accesorio en Perú es de S/. 279.90 en tiendas oficiales.