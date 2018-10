¿Regresa Banjo-Kazooie a Nintendo en Super Smash Bros Ultimate o Nintendo 64 Mini? [FOTOS]

Banjo Kazooie es recordado como uno de los personajes más queridos entre los fanáticos de Nintendo, desde su aparición en Nintendo 64. Desde aquellas épocas, donde también se hacía el estreno de una de las sagas más importantes de la compañía japonesa, Super Smash Bros, muchos usuarios han pedido la inclusión de este personaje en tal saga, y parece que hay posibilidades de que en Super Smash Bros Ultimate el sueño se haga realidad.

Pero la nostalgia no es el único término con el que podríamos definir a un personaje que ha atravesado por el complejo camino de los cambios de licencias (como pasó con Crash Bandicoot y Spyro The Dragon del lado de PlayStation). Ya que, como se conoce, RARE fue comprado por Microsoft hace unos cuantos años y Nintendo ya no guarda más que recuerdos de su relación con sus creaciones originales.

Pero al parecer, una reciente filtración estaría haciendo realidad el antiguo sueño de ver a Banjo Kazooie en acción junto a sus pals de Nintendo una vez más. Resulta que una publicación en Snapchat se ha viralizado en las últimas horas por lo que significaría: la confirmación de Banjo Kazooie, y otros personajes como Ken de Street Fighter, Geno de Super Mario RPG y hasta Shadow de Sonic The Hedgehog, en Super Smash Bros Ultimate.

En una imagen compartida por Snapchat, se observa lo que sería una impresión de un brazalete que muestra el roster completo de personajes para Super Smash Bros Ultimate. Se trata de una relación actualizada. Y, aunque con poca resolución, se llega a distinguir a los siguientes personajes:

Ken de Street Fighter

de Street Fighter Banjo-Kazooie de la serie de RARE en Nintendo 64

de la serie de RARE en Nintendo 64 Shadow de la serie Sonic The Hedgehog

de la serie Sonic The Hedgehog Geno el mítico personaje de Super Mario RPG

el mítico personaje de Super Mario RPG Isaac de Golden Sun

de Golden Sun Mach Rider de Mach Rider

de Mach Rider Chorus Kids de Rhythm Heaven

Pero eso no sería el único indicador de que Banjo Kazooie pueda regresar, ya que en la página oficial de Nintendo en Europa se han agregado algunos videojuegos de RARE para Nintendo 64 en la base de datos. ¿De cuáles se trata? Precisamente de Banjo Kazooie, Banjo-Tooie y Perfect Dark.

El sitio Nintenderos hizo incluso un análisis de las pruebas manteniendo tres posibles escenarios:

Que Banjo Kazooie sea incluído en Super Smash Bros Que Nintendo anuncie pronto una Nintendo 64 Mini y que Banjo Kazooie, como también Banjo-Tooie y Perfect Dark (¿por qué no?) aparezcan como juegos preinstalados. Que se anuncie un nuevo juego de Banjo Kazooie para Xbox One en el X018 de Microsoft Que nada de esto suceda.

¿Y tú qué piensas? Te gustaría ver el regreso de Banjo Kazooie en alguna de las posibilidades. Sin duda, cualquiera de estas posibilidades suena interesante y ante la ausencia de novedades en el último mes de Nintendo, puede que se trate de un as bajo la manga.